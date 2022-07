La dette de l’énergéticien public Sonelgaz ont quadruplé, mais reste sous contrôle en raison des garanties mobilisées par l’Etat. Selon le PDG du groupe, fraîchement installé, la dette financière nette de Sonelgaz s’est élevée à 214 milliards de dinars à l’issue des deux années de crise sanitaire. Le choc pandémique des deux années 2020-2021 a plombé la trésorerie du groupe Sonelgaz, à en croire les explications de son patron, Mourad Adjal. Plus explicite sur le sujet de la dette de son entreprise, Mourad Adjal, s’exprimant depuis Bouira, en marge d’une réunion avec les autorités locales, a précisé que le montant des créances a grimpé de 60 milliards de dinars avant la pandémie, début 2020, pour atteindre les 214 milliards de dinars deux ans plus tard. L’activité de recouvrement du groupe a été relancée, lui permettant de récupérer 74 milliards de dinars auprès des clients qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations durant les deux années de la Covid-19. Les services du groupe Sonelgaz ont réussi ainsi, à l’issue de plusieurs opérations de recouvrement, à réduire le montant des créances à 140 milliards de dinars. Selon le PDG de Sonelgaz, toutes les créances ne sont pas récupérées, puisqu’il a tenu, par la même occasion, à sensibiliser les clients de son groupe à payer leurs redevances et permettre ainsi, à l’entreprise, de retrouver sa stabilité financière et de s’engager dans de nouveaux projets d’équipement. D’autant plus que l’énergéticien national ambitionne de porter la capacité de production d’électricité à 30 000 mégawatts à l’horizon 2031-2032. « Aujourd’hui, nous avons une capacité de production d’électricité de l’ordre de 24 000 mégawatts pour une consommation moyenne annuelle qui ne dépasse pas les 14 000 MGW », a expliqué le responsable du groupe Sonelgaz, estimant qu’il s’agit d’une capacité « très intéressante », laquelle est appelée à augmenter davantage grâce, selon lui, à l’aboutissement des investissements en cours et qui sont d’une capacité de 6 000 MGW ». « Nous atteindrons une capacité de production de 30 000 mégawatts à l’horizon 2031-2032 », souligne le PDG de Sonelgaz. Ces nouveaux projets, d’autres à l’étude, pourraient augmenter l’encours de la dette, alors que le groupe fait face à un endettement de près de 1 milliard de dollars, en change courant.



Le projet d’un câble sous-marin à l’étude



« Ce sont les banques publiques qui soutiennent l’essentiel des projets d’équipement du groupe Sonelgaz. Les garanties mobilisées par l’Etat ont fait augmenter l’encours global de la dette publique interne qui s’est établi à 9 335,6 milliards de dinars à fin décembre 2020, en augmentation de 1,6% par rapport à la même période de 2019 (9 186,6 milliards de dinars). Depuis 2016, la dette publique n’a cessé de croître, en raison principalement de la concrétisation des risques budgétaires sous la forme de soutien aux entreprises publiques. En comptabilisant les garanties d’Etat au profit des banques mobilisées à l’effet de financer les projets d’équipement des entreprises publiques, dont ceux de Sonelgaz, les chiffres de la dette ont augmenté davantage.

Les garanties de l’Etat portaient sur les emprunts des entreprises publiques auprès de banques publiques. D’autres projets sont à l’étude, aussi bien au niveau de Sonelgaz que chez d’autres entreprises publiques, ce qui pourrait faire croître davantage l’encours de la dette interne. Il s’agit, entre autres, des projets Solar 1000, du projet du phosphate intégré, de projets de pétrochimie… nécessitant un important engagement de l’Etat sous forme de garanties des prêts bancaires. Au niveau de Sonelgaz, Mourad Adjal a annoncé, à ce propos, le projet de réalisation d’un câble sous-marin de 250 km vers l’Italie, à partir des côtes d’Annaba. Le projet est à l’étude, en collaboration avec les Italiens. « Une fois l’étude achevée, il faudrait trouver ensuite les sources de financement pour le réaliser », a expliqué le PDG de Sonelgaz. Le même responsable a précisé qu’une fois le projet réalisé, l’Italie sera une porte d’exportation de l’énergie pour l’Algérie. « Ce projet aura une grande importance pour notre pays », a-t-il ajouté. En matière d’exportation, le PDG de Sonelgaz a rappelé que l’Algérie exporte 500 Mégawatt vers la Tunisie voisine. C’est une quantité « importante », a estimé Mourad Adjal.

Son groupe reste, en tout cas, confronté à de multiples défis, dont la maîtrise de la dette, la diversification des sources d’énergies afin de faire face au coût énorme de la production d’électricité à partir du gaz naturel, l’accélération de la transition énergétique en privilégiant les équipements à cycle combiné… etc. Il s’agit, en somme, de défis à relever impérativement car conditionnant la viabilité de l’entreprise et son adaptation aux grands changements qui touchent au secteur de l’énergie. Le groupe n’a de choix que d’accélérer sa mue afin de mieux se préparer pour faire face à ces défis.