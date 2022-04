Pour l’ensemble de son œuvre lors du match Algérie – Cameroun disputé le 29 mars dernier, Bakary Gassama devrait être sanctionné. D’ailleurs, la Fédération algérienne de football (FAF) a déposé une plainte contre lui auprès de la FIFA. Mais il s’avère que l’instance mondiale ne s’est toujours pas penchée sur ce dossier. Et on vous dit pourquoi.

Par Mohamed Touileb

Habituellement, comme le veut la procédure, un arbitre dans le cas est traité se retrouve suspendu à titre conservatoire. Mais ce n’est pas absolument pas le cas pour Bakary Gassama. En effet, la Confédération africaine de football (CAF), n’ayant reçu aucune notification de la part de la FIFA, a décidé de le garder parmi les arbitres qui officient en Ligue des Champions africaine.



Le verdict du 21 ne le concerne pas

Pourtant, Charaf-Eddine Amara, président démissionnaire de la Fédération algérienne de football (FAF), avait assuré que sa structure a déposé une plainte auprès de la FIFA. La contestation concerne la prestation contestable de l’arbitre gambien lors de la rencontre cruciale pour la qualification en Coupe du Monde 2022 entre les «Fennecs» et les «Lions Indomptables».

Beaucoup attendent le verdict en provenance de Zurich dans 4 jours. Et même si de nombreux Algériens nourrissent l’espoir que la rencontre soit rejouée, il semblerait que la décision attendue par la FIFA ne concerne pas le sort définitif de la partie en question.

En effet, Bakary Gassama n’a pas fait l’objet de suspension à titre conservatoire.

D’ailleurs, l’habituel directeur du jeu était aux commandes du VAR pour le quart de finale «aller» de Champions League CAF entre Petro Atlético et Mamelodi Sundowns qui s’est jouée hier soir.



Va-t-il arbitrer au Qatar ?

La donne est simple : si Gassama faisait l’objet de quelconque enquête, il aurait été empêché d’exercer le temps que le dossier soit traité et une décision prise.

Ce qui n’est manifestement pas le cas. De ce fait, on peut donc conclure que le Gambien est -pour l’instant- à l’abri d’une sanction.

En tout cas, tant qu’il est choisi pour officier, cela veut dire que la FIFA n’a aucune intention de le «punir».

Pour celui qui a déjà été pris pour arbitrer dans les Coupes du Monde 2014 et 2018 en ayant dirigé un seul match à chaque fois. La tendance est claire, l’arbitrage de Gassama n’a pas été assez scandaleux pour que l’organe suprême de la balle ronde planétaire s’empresse de le sanctionner. Le referee de 43 ans vit normalement sa vie après avoir tué le rêve algérien de signer une 5e présence dans le rendez-vous planétaire.