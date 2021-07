L’ancien Premier ministre français François Fillon a été nommé au conseil d’administration d’un groupe pétrolier public russe, Zaroubejneft, a indiqué samedi le Centre de la divulgation des informations d’affaires (géré par l’agence de presse russe Interfax). M. Fillon, ancien premier ministre entre 2007 et 2012, fait partie des membres du conseil d’administration de ce groupe spécialisé dans le développement et l’exploitation des gisements d’hydrocarbures notamment à l’étranger depuis le 28 juin. François Fillon entre dans le groupe russe en tant que président d’Apteras Sarl, la société de conseil qu’il a fondée en 2017 et qui travaille déjà avec des entreprises françaises implantées en Russie. Sa candidature au conseil d’administration de Zaroubejneft a été proposée début juin par le gouvernement russe. D’autres anciens haut responsables étrangers font déjà partie du conseil d’administration de groupes pétroliers russes. L’ex-cheffe de la diplomatie autrichienne Karin Kneissl a été nommée en juin au géant pétrolier russe Rosneft, où l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est déjà présent depuis plusieurs années.

