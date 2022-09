Le président Vladimir Poutine lui a rendu hommage. Il a salué l’homme qui a cherché à «proposer des solutions aux problèmes qui se posaient» après la chute du mur de Berlin et la chute de l’URSS.

Synthèse de Anis Remane

Le dernier dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, est mort mardi à l’âge de 91 ans en Russie, a indiqué un hôpital de Moscou, cité par les agences de presse russes. «Aujourd’hui dans la soirée (mardi), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé», a indiqué l’Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe.

Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au siècle dernier, Mikhaïl Gorbatchev était le dernier dirigeant encore en vie de l’époque de la Guerre froide, période dont les échos se font particulièrement sentir depuis le début de la guerre en Ukraine. Avant son décès, Mikhaïl Gorbatchev ne s’était pas exprimé publiquement sur ce conflit. Ces dernières semaines, les médias russes avaient mentionné des problèmes de santé récurrents de l’ancien dirigeant. L’homme a passé les 20 dernières années en retrait de la politique tout en faisant régulièrement entendre sa voix, inquiet des nouvelles tensions avec Washington.

Son décès a suscité une avalanche de réactions dimanche soir. Pour le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, Mikhail Gorbatchev était «un homme d’Etat unique qui a changé le cours de l’histoire». La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué «un dirigeant digne de confiance et respecté» A Moscou, le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage mercredi au dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, mort la veille et qui, selon lui, a eu «une grande influence sur l’Histoire du monde». «Mikhaïl Gorbatchev est un politicien et un homme d’Etat qui a eu une grande influence sur l’évolution de l’Histoire du monde. Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes et dramatiques, et de grands défis de politique étrangère, économiques et sociaux», a-t-il déclaré. «Il comprenait profondément que les réformes sont nécessaires et a cherché à proposer des solutions aux problèmes qui se posaient», a poursuivi M. Poutine, dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin. «Je souligne en particulier le grand travail humanitaire, caritatif et éducatif que Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev a mené ces dernières années», a-t-il ajouté.



Funérailles, samedi

Mercredi matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est lui montré sceptique sur le «romantisme» de la politique de M. Gorbatchev. «Il croyait que (la Guerre froide) se terminerait et qu’interviendrait pour toujours une nouvelle époque romantique entre la nouvelle Union soviétique, le monde et l’Occident», a déclaré M. Peskov, lors d’un forum de discussion diffusé à la télévision russe. «Mais ce romantisme ne s’est pas réalisé. Aucune période romantique (…) n’a eu lieu. Nos adversaires ont manifesté leur soif de sang. C’est bien que nous l’ayons réalisé et compris à temps», a ajouté M. Peskov. Les années qui suivirent la dissolution de l’URSS restent un traumatisme pour nombre de Russes, plongés dans une pauvreté fulgurante, confrontés à un chaos politique et à une guerre sanglante en Tchétchénie. Avec l’arrivée au pouvoir en 2000 de Vladimir Poutine, qui a dit considérer la disparition de l’URSS comme la «plus grande catastrophe géopolitique» du XXe siècle, l’Etat met au pas la société tout en assurant le retour de la puissance russe sur la scène internationale.

Les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev auront lieu samedi 3 septembre à Moscou, ont rapporté mercredi les agences de presse russes citant sa fille et sa fondation.

Il sera enterré «samedi au cimetière de Novodievitchi» après une cérémonie d’adieu à la Maison des syndicats à Moscou, où le corps de Staline avait été exposé après sa mort, a déclaré sa fille Irina Virganskaïa à l’agence Interfax. Il n’était pas précisé hier en fin de journée si ces funérailles seraient privées ou nationales, aucun responsable russe n’ayant fait de déclaration à ce sujet.

«S’agissant de savoir si seule la famille sera présente aux funérailles ou si tout le monde sera autorisé à y assister, aucune décision n’a encore été prise», a indiqué la fondation Gorbatchev, citée par les agences russes. Il est cependant probable que le président Vladimir Poutine assiste aux funérailles.