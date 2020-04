Un immeuble a été partiellement éventré samedi près de Moscou par une explosion de gaz qui a fait au moins un mort, ont annoncé les secours, à l’heure où la population est confinée du fait de la pandémie de Covid-19. Une photo diffusée sur le compte Instagram du service de presse du gouverneur de la région de la capitale russe montre le bâtiment détruit sur au moins trois niveaux. Le ministère russe des Situations d’urgence a dans l’immédiat fait état d’un bilan d’un mort et de quatre blessés, selon les agences de presse Ria Novosti et Interfax. L’explosion a eu lieu au deuxième étage de cet immeuble d’habitation à Orekhovo-Zouïevo, une ville située à 95 kilomètres à l’est de Moscou. Une vidéo diffusée par le journal MK en montre la façade, qui s’est partiellement effondrée, tandis que les habitations avoisinantes sont intactes. Les explosions dues au gaz meurtrières sont relativement communes en Russie, car la plupart des infrastructures remontent à l’époque soviétique et les normes de sécurité sont souvent ignorées. L’explosion de samedi intervient en plein confinement du fait de la propagation du Covid-19. La plupart des Russes sont donc censés rester chez eux.

