Depuis une semaine, des forces militaires russes, chinoises, indiennes, biélorusses et syriennes ont pris part à des exercices militaires conjoints. Cette démonstration de force sera suivie, aujourd’hui, d’un forum économique tourné vers les échanges entre les pays asiatiques voisins de la Russie et cherchant un terrain de déploiement hors de la sphère d’influence occidentale.

Par Halim Midouni

C’est aujourd’hui 7 septembre 2022 que prennent fin ces exercices militaires dénommés Vostok 2022 (Orient- 2022) dans l’Extrême-Orient russe. Ces manœuvres, qui ont commencé le jeudi 1er septembre, concernent la Russie, la Chine, l’Inde, la Biélorussie et la Syrie.

Selon Moscou, plus de 50 000 militaires et plus de 5 000 pièces d’armement et d’équipements militaires, dont 140 aéronefs et 60 navires, ont été mobilisés. Une partie des exercices a concerné des déplacements d’unités de lutte antiaérienne et des simulations de déminage en mer du Japon.

Les pays qui ont pris part à ces manœuvres d’ampleur entretiennent des relations «d’amitié», selon les communiqués publiés par le ministère russe de la Défense. Ils ont pour coutume de participer à des exercices militaires ; ceux auxquels ils ont participé durant une semaine entière se déroulent tous les quatre ans à la fin de l’été. Ils n’ont donc pas de lien direct ni indirect avec la guerre en Ukraine comme certains médias occidentaux ont cru savoir. Ils confirment cependant l’étroitesse de la coopération dans les domaines militaires entre la Russie et ses alliés comme la Biélorussie et la Syrie ainsi qu’avec la Chine, avec laquelle Moscou développe depuis plus d’une dizaine d’années au moins des exercices communs, notamment dans le cadre des «Peace Missions» de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).



Des messages à faire passer

Si ces manœuvres n’ont pas de lien avec le conflit ukrainien, chacun des pays participants a des intérêts et des messages à faire passer. La Russie et son allié biélorusse sont engagés dans un bras de fer stratégique qui ne fait que commencer avec l’Occident, les Etats-Unis en tête. La Chine entend faire valoir sa puissance militaire et qu’elle bénéficie de partenaires importants dans les domaines de défense et de sécurité. Ceci, à l’heure où la question de Taïwan l’oppose chaque jour un peu plus aux Etats-Unis ; à l’heure, également, où le contentieux russo-japonais sur les îles Kouriles présente un potentiel de guerre à surveiller de près.

Pékin traverse une crise diplomatique avec Washington depuis la visite à Taipei en août dernier de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Cette crise s’est encore aggravée après l’annonce par les Etats-Unis d’une vente d’armes au gouvernement taïwanais pour un montant de 1,1 milliard de dollars. Les îles Kouriles appartiennent à la Russie mais la partie méridionale de ce territoire insulaire est revendiquée par le Japon qui soutient clairement l’Ukraine.

La Syrie, pays morcelé et qui recherche à récupérer les parties de son territoire qui lui échappent parce que sous contrôle américain ou turc, participe aux opérations de Vostok 2022 pour rappeler qu’il bénéficie du parapluie russe et qu’il peut compter à l’avenir sur un soutien chinois dans le cas d’un besoin d’appui de la part de cette grande puissance stratégique.

La grande surprise des manœuvres de Vostok 2022 est la participation de l’Inde, pays certes qui poursuit une politique étrangère et de défense d’équilibre entre la Russie et les pays occidentaux, mais qui reste, pour des raisons de leadership et de différend territorial et frontalier, hostile à la Chine, son voisin. En juin 2020, le conflit territorial entre les deux pays, un remake de la guerre sino-indienne de 1962, a causé la mort de 20 soldats indiens et 40 militaires chinois. Sa présence dans ses exercices militaires s’explique cependant par le fait qu’entre Moscou et New Delhi, il existe aujourd’hui une relation économique et énergétique croissante. Une partie de son équipement militaire est d’origine russe.

L’Inde est dépendante de la Russie sur plusieurs points, souligne le spécialiste de l’Ifri. Il existe beaucoup d’accords entre les deux pays, notamment sur l’énergie, et la Russie a vendu un nombre très important d’équipements militaires à l’Inde depuis 20 ans». Si, aujourd’hui, l’Inde se tourne vers l’Occident en matière d’armement, «tous ses équipements actuels sont russes et ont besoin de maintenance et de munitions», son intérêt est d’éviter un rapprochement entre Moscou et Pékin qui nuirait à ses intérêts stratégiques. Ce qui explique pourquoi elle est présente à Vostok-2022 et pourquoi ses forces n’ont pas pris part aux manœuvres qui ont eu lieu en mer du Japon.



Après le militaire, l’économique

Hier, le président russe Vladimir Poutine a supervisé la «phase finale» des exercices militaires sur le terrain d’entraînement militaire de Sergueïevski, l’un des sites accueillant les maoeuvres Vostok-2022. Il y a fait son apparition juste après une réunion à huis clos» avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l’état-major Valéri Guerassimov.

Ce mercredi, le militaire doit céder la place à l’économique, avec la venue de Vladimir Poutine au Forum économique oriental qui se déroule depuis lundi à Vladivostok. La délégation chinoise y sera la plus nombreuse avec 114 personnes, selon le Kremlin. Le chef du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, Li Zhanshu, -troisième plus haut responsable chinois- participe à la session plénière du Forum aux côtés du Président russe. Une rencontre bilatérale est également prévue.

«Les relations russo-chinoises de partenariat global et de coopération stratégique se développent de manière progressive», s’est félicité le Kremlin dans un communiqué, faisant l’éloge de «l’approche équilibrée de la Chine envers la crise ukrainienne» et de «la compréhension» par Pékin de la position russe dans ce conflit. Pour sa part, la première banque russe, Sberbank, a annoncé mardi avoir commencé à octroyer des prêts en yuans, devise chinoise, en assurant qu’il y avait une «forte demande» dans le pays.

A part la Chine, l’Inde et la Birmanie seront aussi à l’honneur au Forum à Vladivostok, le chef de la junte birmane Min Aung Hlaing y étant attendu. Depuis le début de son opération militaire en Ukraine, qui a provoqué des sanctions occidentales sans précédent contre Moscou, la Russie a mis le cap résolument sur l’Asie, notamment pour y trouver des débouchés, des fournisseurs et de nouveaux marchés. Hier, mardi, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a été reçu mardi par son homologue russe Sergueï Lavrov, qui s’était rendu, lui, en Birmanie et au Cambodge en août. Enfin, le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) prévu les 15 et 16 septembre à Samarcande, en Ouzbékistan, sera une autre occasion pour M. Poutine de se concentrer sur l’approfondissement des relations avec l’Orient. Une rencontre pourrait même avoir lieu, selon des sources diplomatiques, entre Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui n’a pas quitté la Chine depuis 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les deux hommes s’étaient vus début février en Chine, à quelques semaines du début des «opérations spéciales» russes en Ukraine. La Russie et la Chine avaient signé alors une déclaration commune appelant à une «nouvelle ère» dans les relations internationales ainsi qu’à la fin de l’hégémonie américaine et dénonçant le rôle des alliances militaires occidentales, l’Otan et l’Aukus (Australie, Royaume-Uni et Etats-Unis). n