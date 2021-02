Au moins trois personnes ont été tuées et 150 portées disparues après la crue d’une rivière dans le nord de l’Inde, provoquée dimanche par la rupture d’un glacier dans l’Himalaya, a annoncé la police.

«Nous avons localisé au moins trois corps dans le lit de la rivière. Notre dernier bilan porte le nombre de disparus à 150. Et il y a 16 ou 17 personnes coincées dans un tunnel», a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police de l’Etat de l’Uttarakhand.

Un morceau du glacier s’est détaché et a glissé dans la rivière Dhauliganga. La brusque montée des eaux a tout emporté sur son passage dans

cette étroite vallée, y compris un barrage, des ponts et des routes, selon les images prises par des habitants terrifiés.

La plupart des 150 disparus sont des employés de la centrale électrique de Tapovan, proche d’un barrage qui a été rompu par la crue.

Des équipes de sauveteurs s’efforçaient d’évacuer d’urgence des dizaines de villages dans la région et de parvenir jusqu’au tunnel où des personnes étaient prises au piège.

L’Uttarakhand est un Etat indien situé dans le massif de l’Himalaya et où le Gange prend sa source.

La plupart des villages en train d’être évacués se situent sur des collines surplombant la rivière, qui est un affluent du Gange.

Les autorités ont vidé par précaution deux barrages pour empêcher les eaux en furie de gonfler le Gange dans les villes de Rishikesh et Haridwar, et ont interdit aux habitants des deux villes de s’approcher des rives du fleuve sacré.

«L’Inde se tient aux côtés des habitants de l’Uttarakhand et la nation prie pour la sécurité de tous dans cette région», a déclaré sur Twitter le Premier ministre Narendra Modi.

