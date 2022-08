Le ministère de l’Education nationale poursuit les préparatifs pour une bonne organisation de l’année scolaire. Le personnel de l’administration et les enseignants feront, en effet, leur rentrée respectivement le 28 et 31 août prochain. Toutefois, le flou entourant la date de reprise des cours a laissé place sur les réseaux sociaux aux rumeurs et aux supputations.

Par PAR MILINA KOUACI

Alors que les enseignants et le personnel administratif reprendront le travail dans moins de dix jours, la date de la rentrée scolaire n’est toujours pas connue. Une situation à laquelle les syndicats du secteur et les associations de parents d’élèves demandent à la tutelle de trancher afin d’arrêter les rumeurs. Ils expriment leur « mécontentement » quant aux décisions prises unilatéralement sans associer le partenaire social. Pour les acteurs sociaux, « l’opacité » entoure les décisions « unilatérales et improvisées de la tutelle qui ne se concerte pas avec le partenaire social ».

Le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), Boualem Amoura, évoque la question des infrastructures et des retards de livraison des projets. Pour lui, un nombre important d’infrastructures sont toujours en chantier et ne peuvent être livrés avant le 20 septembre prochain, ce qui peut engendrer une surcharge des classes. Il a indiqué également que des écoles font face au problème du manque d’eau et, par ricochet, impactera l’opération de nettoyage et de désinfection des classes en prévision de la prochaine rentrée.

Contrairement au Satef, le Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep) renvoie pour sa part la non-communication de la date de reprise des élèves par la tutelle au Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de coronavirus qui n’a toujours pas tranché sur la reconduction ou non du protocole sanitaire dans les écoles et l’organisation scolaire. Le flou persiste, également, sur le mode d’enseignement à adopter pour cette nouvelle année scolaire. Aucune information n’a été dévoilée sur le maintien de l’enseignement par alternance de groupe ou le retour à l’organisation scolaire normale.

Le Snadep invoque, par ailleurs, les nouvelles mesures comme la création d’une filière des arts dans le cycle secondaire, l’introduction de l’anglais dans le primaire et l’allégement du poids du cartable, ce qui exige une bonne planification et une préparation minutieuse pour la réussite de l’année scolaire. En attendant une clarification du ministère de l’Education nationale, les parents, eux, sont dans l’expectative.



Les enseignants réitèrent leurs revendications

Par ailleurs, à quelques jours de la rentrée des enseignants, des syndicats demandent à la tutelle de satisfaire leurs revendications socioprofessionnelles ainsi que celles liées au volet pédagogique afin d’éviter la colère qui pourrait se répercuter sur le bon déroulement de la rentrée et l’année scolaire.

Le bureau national de l’Organisation des professeurs de l’éducation (ONPE) s’est réuni du 8 au 11 août au lycée Youcef-Cheraitia à Jijel où il a passé en revue les questions liées au secteur de l’éducation.

Dans un communiqué rendu public, le syndicat a insisté sur la nécessité d’organiser un concours externe de recrutement et l’ouverture de postes budgétaires pour « combler le déficit d’enseignants qui sévit depuis des années dans le secteur » et demandé en parallèle de réduire le volume horaire des enseignants, et d’alléger le programme des élèves du primaire.

Dans un autre contexte, la formation syndicale de Boudjemaa Chihoub exige l’amélioration du pouvoir d’achat « dans l’immédiat » en relevant la valeur du point indiciaire. « Nous assistons à une baisse sans précédent du pouvoir d’achat », regrette la même source qui réclame également de mettre en place une formule de logement pour l’enseignant et rétablir la retraite sans condition d’âge.

De son côté, le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement primaire (Snapep), réuni en session ordinaire du 16 au 18 aout à Boumerdès, a appelé à retirer au plus vite la gestion des écoles primaires aux Assemblées communales. Les enseignants et les directeurs ne cessent, en effet, de réclamer de rattacher les écoles primaires au ministère de l’Education nationale comme les collèges et les lycées, sauf que ce dossier n’est pas à l’ordre du jour.

Dans un autre volet, le Snapep demande d’être « associé » à la prise de décisions quand il s’agit de questions qui concernent l’enseignant. Il demande en particulier, avant la rentrée scolaire, d’unifier le classement entre les enseignants des trois cycles, d’augmenter la valeur des indemnités et primes et d’instituer de nouvelle primes au vu de la « situation sociale et de la détérioration du pouvoir d’achat », ajoute le communiqué.

Concernant le statut particulier en cours d’élaboration, le Snapep souhaite que la nouvelle loi réhabilite l’enseignant (promotion, tâches et classification, statut de l’enseignant).

S’agissant de l’introduction de l’anglais, le syndicat a salué la décision et demandé de « précipiter la révision des programmes ». n