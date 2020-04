Le Syndicat des techniciens de la maintenance avion d’Air Algérie a dénoncé, hier, des rumeurs à propos des intentions de la Direction de procéder à des licenciements. « Nous dénonçons des rumeurs qui émanent de l’intérieur du service de maintenance selon lesquelles la Direction de l’Entreprise nationale a l’intention de procéder à des licenciements en rapport avec la situation actuelle », a dénoncé le syndicat, précisant qu’« il s’agit de certains individus de ce service qui se donnent à cœur joie de faire circuler des informations erronées ». Selon le syndicat, ces personnes diffusent des rumeurs pour créer « une polémique au sein du service de la maintenance ». Selon nos sources, ces rumeurs ont créé un véritable état de psychose des travailleurs du service maintenance, actuellement en confinement, qui craignent de perdre leur emploi dans un contexte de crise sanitaire et économique. Aussi, l’étonnement du syndicat est d’autant plus important qu’il dit avoir récemment rencontré le PDG de l’entreprise l’ayant rassuré sur la question. « Nous avons rencontré le 16 avril, le PDG, qui nous assuré qu’il n’a absolument aucune intention de procéder à un quelconque licenciement quelle que soit la situation et quelle que soit aussi la nature du contrat qui lie les travailleurs à l’entreprise, y compris dans les scénarios les plus inattendus», a précisé le syndicat à ce propos. Dès lors, cette organisation syndicale informe qu’elle est le seul représentant des travailleurs du service et le seul interlocuteur avec l’administration. S’exprimant à propos de la mise en berne des activités du service depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, le syndicat rassure sur la reprise progressive de l’activité. « Nous reprendrons progressivement les activités et ce conformément aux mesures et instructions des pouvoirs publics à ce propos », est-il indiqué dans le communiqué de l’organisation. Il est utile de rappeler à cet égard que le Syndicat national des techniciens de la maintenance avion est une organisation qui a eu plusieurs bras de fer avec la Direction générale d’Air Algérie. Elle est, en effet, montée au créneau à plusieurs reprises, a haussé le ton et organisé des grèves pour arracher ses droits et réclamer de meilleures conditions de travail. N. B.