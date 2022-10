Les équipes d’Australie (poule A) et de France (poule C) se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby féminin en battant respectivement le pays de Galles (13-7) et les Fidjiennes (44-0), samedi à Whangarei (Nouvelle-Zélande). Les «Wallaroos», dont le meilleur résultat en Coupe du monde reste une troisième place obtenue en 2010 et qui n’avaient plus atteint ce niveau de la compétition depuis douze ans, et les Bleues, médaillées de bronze en 2017, rejoignent en quarts l’Angleterre (poule C), la Nouvelle-Zélande (poule A) et le Canada (poule B). Les Australiennes ont marqué leur seul essai dès la 5e minute par leur demie de mêlée Iliseva Batibasaga, qui s’est faufilée dans la défense galloise à la suite d’un maul avant d’aller aplatir. Les Galloises ont répliqué à la 23e minute par leur troisième ligne Sioned Harries, tout en puissance, à la suite de «pick and go» au ras de l’en but australien (10-7 à la mi-temps). L’Australie a ensuite fait la différence en deuxième période grâce à deux pénalités de son arrière Lori Cramer. En clôture, au Northland Events Center, la France a largement dominé les Fidjiennes, à qui elles ont passé sept essais, dont un doublé de la centre Maëlle Filopon. Les Fidjiennes, qui ont subi physiquement la puissance des Françaises, notamment en deuxième période, ont terminé la rencontre à quatorze, après l’exclusion de leur arrière Roela Radiniyavuni.

