Le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Benhacen, a annoncé hier, après consultation des membres du bureau fédéral, que les différentes compétitions nationales de la saison en cours, à l’arrêt depuis deux mois, sont annulées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Dans une déclaration à l’APS, Benhacen a assuré qu’il était «inutile» de poursuivre la saison dans ces conditions de santé publique à cause de la propagation du coronavirus. «Nous avons décidé d’appliquer une saison blanche pour l’exercice 2019-2020 sur toutes nos compétitions nationales (messieurs et dames) pour toutes les catégories d’âge. Il n’y aura donc pas de champion d’Algérie cette saison», a-t-il déclaré.

Le président de l’instance fédérale a expliqué que cette décision a été prise pour «protéger la santé des joueurs et des staffs techniques». «La reprise des compétitions aurait été dangereuse pour la santé de tout le monde, d’autant plus que la Fédération ne dispose pas de moyens suffisants pour effectuer des tests de dépistage sur les joueurs», a-t-il souligné.

«Il sera difficile pour les joueurs et entraîneurs de reprendre la compétition après deux mois d’arrêt. C’est dommage pour les clubs qui se développent, à l’image de l’Etoile de Bologhine et le Stade d’Oran», a ajouté Benhacen. Concernant la nouvelle saison à venir, le patron du rugby algérien a indiqué que son instance espère que les conditions sanitaires permettront la reprise des activités sportives lors du coup d’envoi du prochain exercice.

«Nous allons établir le calendrier de la prochaine saison à partir du mois de septembre en prenant en compte les directives du ministère de la Jeunesse et des Sports», a-t-il assuré. Benhacen a également indiqué qu’aucun cas d’infection de COVID-19 n’a été signalé au sein de la famille du rugby algérien, grâce notamment aux dispositions prises par la FAR. «Nous avions décidé de suspendre toutes les compétitions à partir du 13 mars, même si le MJS nous avait permis de jouer à huis clos». La Fédération de rugby devient la deuxième instance sportive algérienne à annuler sa saison, après celle de natation qui avait annoncé une saison blanche,

mercredi dernier.

