L’étape de Hong-Kong, épreuve majeure du circuit mondial de rugby à VII, fera son retour avec une bulle sanitaire en novembre après trois ans d’absence due au Covid-19, ont annoncé les organisateurs samedi. Cette compétition sera le premier événement sportif d’ampleur organisé par Hong-Kong, après plus de deux ans presque coupé du reste du monde, conformément à la stratégie zéro Covid de la Chine. Épreuve phare du circuit mondial de rugby à VII, le tournoi se tiendra du 4 au 6 novembre et se conformera «aux mesures pour lutter contre le Covid en place à ce moment-là», a indiqué la Fédération hongkongaise de rugby dans un communiqué. La fédération a obtenu que le tournoi se déroule dans un système de bulle sanitaire, qui isolera les joueurs et les membres des encadrements pendant la semaine précédent l’événement. Le Hong Kong Sevens, l’un des événements les plus populaires de la ville, attire généralement près de 40.000 spectateurs. Pour cette édition, une jauge sanitaire de 85% sera mise en place, selon le quotidien South China Morning Post.

