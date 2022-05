Par Mohamed Touileb

Ruben Amorim avait scellé l’avenir d’Islam Slimani au Sporting CP depuis plus d’un mois. L’entraîneur a clairement signifié qu’il ne comptera plus sur l’Algérien l’appelant à trouver un club dès cet été alors que contrat, signé en janvier écoulé, n’expire qu’en juin 2023. Toutefois, un éventuel départ du technicien portugais vers le Paris Saint-Germain est dans les tuyaux depuis hier matin. Et cela risque de relancer le « Fennec » dans son club. Absent de la feuille de match et exclu du groupe lors des 5 dernières rencontres, Slimani, auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 12 apparitions dont 5 comme titulaire, a connu une fin de saison désastreuse sur le plan personnel. La faute à Amorim qui est parti au clash avec le Dz lui imputant son manque d’implication. Et cela coïncidait avec la période de Ramadan où le fer de lance de 34 ans observait le jeun. C’est dire que ce n’était pas évident pour son organisme. Notamment quand on considère son âge. Mais aucune indulgence n’a été montrée par le coach.



Une justice divine

Le jeune driver de 37 ans déclarait, début du mois de mai, que « Slimani est un sujet complètement clos pour moi. Je vais suivre ma route qui passe par le Sporting. Slimani ne fera pas partie de mon idée pour la saison prochaine. Cela sera discuté avec lui et la direction. Pour moi, en tant qu’entraîneur, le sujet est clos ». Néanmoins, malgré cette décision catégorique qui condamnait le meilleur buteur dans l’histoire de l’équipe nationale, une porte improbable s’ouvre. En effet, le Paris Saint-Germain aurait fait du chef de la barre technique des Lisboètes sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc. C’est Luis Compos, annoncé comme prochain Directeur Sportif des Parisiens, qui en fait une priorité. Un choix qui ferait l’unanimité en interne. Le départ d’Amorim chez les Franciliens relancera complètement « SuperSlim ».

Il ne devait en rester qu’un chez les Sportinguistas. Manifestement, ça sera Slimani. Justice divine on a envie de dire… n

