Synthèse Salim Benour

Les adhérents du Parti conservateur britannique, les tories, commencent à voter cette semaine pour choisir leur nouveau dirigeant, qui succèdera dans cinq semaines à l’ancien Premier ministre Boris Johnson à Downing Street, avec Liz Truss, donnée désormais largement favorite face à Rishi Sunak. Les adhérents du parti au pouvoir depuis 12 ans, dont le nombre exact reste confidentiel mais qui est estimé à près de 200 000 (moins de 0,3% de la population), ont jusqu’au 2 septembre pour exprimer leur choix lors d’un vote par correspondance. Les bulletins doivent arriver d’ici à la fin de la semaine chez les adhérents, qui représentent un corps électoral plutôt âgé, masculin et blanc. Le résultat est attendu le 5 septembre. Après un début de campagne très ouvert et une série de cinq votes réservés aux seuls députés du parti pour sélectionner les deux finalistes, le suspense semble retomber. Candidat préféré des députés de la majorité, qui l’ont inlassablement placé en tête lors de la première phase du scrutin interne, Rishi Sunak, 42 ans, loué pour son action pendant la pandémie de Covid-19, est nettement moins populaire auprès de la base du parti. Forte de sondages favorables à l’issue des premiers duels télévisés l’opposant à l’ex-ministre des Finances, Liz Truss, 47 ans, qui promet des baisses d’impôts massives, voit les ralliements se multiplier. Ainsi, l’actuel ministre des Finances Nadhim Zahawi s’est déclaré, lundi, en faveur de la cheffe de la diplomatie, estimant dans les colonnes du Daily Telegraph qu’elle va «renverser l’orthodoxie économique éculée et diriger notre économie d’une manière conservatrice». Il rejoint des rangs déjà bien garnis, avec l’ancien ministre chargé de l’Irlande du Nord Brandon Lewis, le député candidat malheureux à la tête du parti Tom Tugendhat et surtout le ministre de la Défense Ben Wallace, très respecté au sein du parti, qui a mis en avant son «expérience» en temps de guerre en Ukraine. n

