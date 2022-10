Rishi Sunak est le prochain Premier ministre britannique : l’ex-ministre des Finances a remporté hier la course au Downing Street et va succéder à l’éphémère Liz Truss à la tête d’un pays en pleine crise sociale et d’une majorité très divisée. A 42 ans, cet ex-banquier au parcours typique de l’élite britannique devient le plus jeune chef de gouvernement, mais aussi le premier d’origine indienne, au Royaume-Uni.

Synthèse de Anis Remane

Grand favori, Rishi Sunak s’impose après le renoncement de l’ex-Premier ministre Boris Johnson et l’échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier, à l’issue d’une campagne éclair déclenchée au sein du Parti conservateur par la démission de Liz Truss, victime après 44 jours en poste de la tempête financière provoquée par ses projets de baisses d’impôts non financées. «Nous n’avons reçu qu’une candidature valide», a annoncé le responsable de l’organisation du scrutin, Graham Brady, «Rishi Sunak est ainsi élu chef du parti conservateur».

Les conservateurs étant majoritaires à la chambre des Communes, M. Sunak va être chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement, vraisemblablement mardi. Il s’agira d’une première pour le nouveau souverain, qui a accédé au trône le 8 septembre avec la mort de sa mère Elizabeth II.

Candidat malheureux cet été contre Liz Truss, Rishi Sunak sera le cinquième Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016, qui a ouvert un long chapitre de turbulences économiques et politiques inédites au Royaume-Uni. Il est le troisième dirigeant du parti en deux mois, une période d’instabilité inédite, à la tête d’une majorité traversée par les déchirements après 12 ans au pouvoir.

«Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays», a-t-il déclaré en annonçant dimanche sa candidature sur Twitter lors d’un intense week-end de tractations. Voulant se démarquer de Boris Johnson, il a promis «»intégrité, professionnalisme et responsabilité».

Faute d’être parvenue à recueillir 100 parrainages, son adversaire, la ministre des Relations avec le Parlement Penny Mordaunt, 49 ans, est éliminée. Les 170.000 membres du parti conservateur n’ont ainsi pas à être consultés, un processus qui aurait retardé jusqu’à vendredi la proclamation du vainqueur.

Rishi Sunak, gardien de l’orthodoxie budgétaire, a séduit une grande partie de son camp et va arriver au pouvoir en pleine crise économique et sociale, avec une inflation à plus de 10% et des grèves qui se multiplient. La situation n’a cessé de se dégrader ces derniers mois alors que le gouvernement était paralysé par les soubresauts successifs agitant la majorité. Elle a été encore aggravée par les errements de Liz Truss qui ont déstabilisé les marchés et fait chuter la livre.

M. Sunak, qui avait étrillé cet été le plan économique de Liz Truss, apparaît comme une figure rassurante pour les marchés britanniques.

Dans un spectaculaire retournement, son ancien patron, l’ex-Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir qu’il renonçait à se présenter, en raison des divisions au sein de la majorité. Il s’est dit «bien placé» pour mener son camp lors des prochaines législatives prévues dans deux ans.

En force dans les sondages, l’opposition travailliste appelle, elle, sans relâche à des élections anticipées. Les Tories ont couronné Rishi Sunak Premier ministre sans qu’il ne dise le moindre mot sur la manière dont il dirigerait le pays et sans que personne n’ait la moindre chance de voter», a dénoncé la numéro deux du Labour, Angela Rayner. Au ministère de Finances, Rishi Sunak est celui qui a «échoué» à faire croître l’économie et à juguler l’inflation, a-t-elle accusé.

«C’est évidemment un grand moment» pour les questions de diversité ethnique au Royaume-Uni, a relevé de son côté le politologue Anand Menon sur la BBC. «Ce qui me rassure le plus est en fait le peu de commentaires qu’il y a eu à ce sujet», a-t-il ajouté, «d’une certaine manière, c’est quelque chose que nous avons normalisé». <