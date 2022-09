Le fils aîné de la reine Elizabeth II, morte il y a trois jours à l’âge de 96 ans, a été officiellement proclamé roi. Son couronnement aura lieu à la fin du deuil national décrété par le gouvernement jusqu’aux funérailles de la reine prévues dans une dizaine de jours.

Synthèse Anis Remane

« Le prince Charles Philip Arthur George est maintenant, par la mort de notre dame souveraine d’heureuse mémoire, devenu notre Charles III… God save the King (Que Dieu garde le Roi) », a proclamé peu après 09H GMT, le Conseil d’accession. L’assemblée a alors répété « God save the King ». Charles III a ensuite prêté serment. « Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion (…) Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis », a-t-il déclaré. La cérémonie, télévisée pour la première fois, a eu lieu au palais Saint-James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs. La précédente avait eu lieu en 1952, quand Elizabeth II avait été proclamée reine. Le Conseil d’accession est une formalité séculaire visant à reconnaître la souveraineté du nouveau roi, même si celui-ci est devenu automatiquement monarque après le décès de la reine. A 10H GMT, Charles III a été proclamé roi en public sur le balcon du palais Saint-James, puis des coups de canon ont été tirés dans tout le Royaume-Uni en l’honneur du nouveau souverain. A 73 ans, il est le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Charles III accède au trône dans une période difficile, le Royaume-Uni étant confronté à la pire crise économique de ces 40 dernières années, alors que quatre Premiers ministres se sont succédé en six ans. Attendue sur plusieurs autres sujets économiques, la Banque d’Angleterre a annoncé que sa réunion de politique monétaire, dont la décision devait être publiée jeudi en pleine flambée d’inflation au Royaume-Uni, allait être décalée d’une semaine. La décision sera annoncée le 22 septembre à midi », indique un communiqué de la Banque vendredi.



Regain des luttes sociales

Cheminots et postiers, qui ont suspendu leurs grèves en raison du deuil national, comptent les reprendre dans les prochaines semaines. La fédération syndicale TUC, qui devait tenir sa conférence annuelle à partir de dimanche, l’a reportée dans un contexte de regain des luttes syndicales dans le pays et de combat pour faire face à la crise du coût de la vie La Banque d’Angleterre est d’ailleurs attendue à ce sujet ; engagée depuis fin 2021 dans une remontée de ses taux d’intérêts, elle peine pour l’instant à endiguer l’inflation britannique, la plus élevée des pays du G7 à plus de 10%. Jeudi 8 septembre, deux jours après son arrivée à Downing Street, la nouvelle Première ministre Liz Truss a annoncé un plan d’aides massif pour les ménages et les entreprises britanniques face à l’envolée des coûts de l’énergie, assorti d’une ambitieuse politique de forage tous azimuts avec une relance de la fracturation hydraulique et un réexamen de la trajectoire vers la neutralité carbone. Les factures pour un ménage moyen vont être plafonnées à 2 500 livres par an, « soit une économie de 1 000 livres » par an par rapport à ce qu’ils auraient dû payer sans intervention du gouvernement. Les entreprises et institutions publiques comme les écoles toucheront des « aides équivalentes pendant six mois ». « C’est un moment pendant lequel il faut être audacieux. Nous faisons face à une crise de l’énergie (…) et ces interventions auront un coût », a reconnu la dirigeante devant le Parlement. Les mesures de soutien, qui comprennent aussi une levée temporaire des taxes sur l’énergie destinées à financer la transition vers la neutralité carbone, coûteront des dizaines de milliards de livres, mais le chiffrage a été repoussé à une déclaration budgétaire plus tard ce mois-ci. « C’est une intervention énorme qui pourrait facilement coûter plus de 100 milliards de livres pour l’an prochain seulement, et plus l’année suivante », commente le centre de réflexion spécialisé dans les finances publiques, IFS. « Le gouvernement s’est acheté, ainsi qu’à nous, un peu de répit », mais « ce n’est clairement pas tenable à long terme », ajoute-t-il. Les sommes colossales envisagées représentent un virage drastique par rapport à la campagne de Truss, qui décrivait les aides directes comme des « pansements » incapables de résoudre les problèmes de fond. Mais la pression devenait intenable face à la crise du coût de la vie, économistes, ONG, syndicats et mêmes énergéticiens alertant sur une catastrophe humanitaire si rien n’était fait. Le Royaume-Uni est très dépendant des prix du gaz, qui ont été multipliés par sept sur un an, notamment à cause des tensions sur l’approvisionnement depuis la guerre en Ukraine.



« Protéger les profits pétroliers »

Liz Truss a aussi annoncé jeudi mettre en place, avec la Banque d’Angleterre, un fonds de 40 milliards de livres pour s’assurer que les fournisseurs d’énergie ne manquent pas de liquidité face à la volatilité des marchés mondiaux. Le cocktail des aides directes massives et de baisses d’impôts financées par de la dette effraie les marchés qui craignent un nouveau grave dérapage des finances publiques après la pandémie. Mais le gouvernement estime que le gel des factures d’énergie, qui ont doublé sur un an, va calmer l’inflation galopante, qui dépasse 10% et accélère. Pour Paul Dales, de Capital Economics, cela devrait “réduire l’inflation et limiter l’ampleur de la récession, mais entraînera des taux d’intérêt plus élevés et une hausse de la dette gouvernementale ». Le plan du nouveau gouvernement prévoit aussi de lever le moratoire sur la fracturation hydraulique, technologie très controversée aux retombées disputées.

Le précédent Premier ministre, Boris Johnson, avait lui-même mis en doute l’impact du « fracking » sur les prix de l’énergie avec des renouvelables désormais moins chers que les hydrocarbures. Si la stratégie du précédent gouvernement prévoyait déjà une relance de l’exploration en mer du Nord, la sécurité énergétique ayant éclipsé l’urgence climatique depuis la guerre en Ukraine, le plan de Mme Truss mise sur « 100 nouvelles licences » d’exploration et forage. Downing Street veut aussi, comme avant lui le gouvernement Johnson, augmenter la part du nucléaire et ouvrir de nouvelles centrales. Liz Truss confirme par ailleurs qu’elle veut « réexaminer » l’objectif de neutralité carbone pour 2050 « d’ici la fin de l’année pour s’assurer qu’il ne fait pas porter un fardeau trop lourd aux entreprises et aux consommateurs ». Elle avait dit mardi se refuser à étendre une taxe sur les énormes bénéfices des géants pétroliers. Le leader travailliste Keir Starmer a rappelé avoir plaidé pour le gel des factures énergétiques depuis plusieurs mois. Il accuse Mme Truss de « protéger les profits (des géants) du pétrole et du gaz et forcer les gens à payer la facture » par l’impôt pendant des décennies. Une « frénésie de forage en mer du Nord et la fracturation hydraulique dans nos campagnes ne feront rien pour baisser les prix de l’énergie mais vont doper les profits (des géants pétroliers) en déclenchant plus de canicules, sécheresses et tempêtes » dénonce l’ONG Greenpeace. n