L’Algérie a occupé la 1er ère place sur la liste des pays fournisseurs des Etats Unis en rond à béton, pour le mois de septembre 2021, selon des données officielles américaines rapportées par l’Union arabe du Fer et de l’Acier (UAFA) sur son site officiel. Les chiffres préliminaires émanant du Département du commerce des Etats-Unis font ressortir que le total des importations des Etats Unis en rond à béton, s’est élevé à 143,950 tonnes en septembre passé, dont 42,662 tonnes en provenance d’Algérie. Les mêmes données indiquent que les importations des USA en rond à béton algérien, se sont élevés à 13,846 tonnes en août. En plus de l’Algérie, figurent parmi les autres pays exportateurs de rond à béton vers les USA pour le mois de septembre, la Turquie (40,471 tonnes), le Mexique (36,707 tonnes), la République dominicaine (11,772 tonnes) et le Costa Rica (5,119 tonnes). Le total des importations des Etats unis en rond à béton a augmenté de 69,7 %, comparativement en août et de 268,3 %, comparativement aux niveaux atteints en septembre 2020. En terme de valeur, le total des importations américaines en rond à béton sont estimés à 115,6 millions USD pour le mois de septembre, contre 69,2 millions USD en août et 18,9 millions USD en septembre 2020.

