Depuis son explosion au plus haut niveau, Kylian Mbappé fait l’objet de bien des comparaisons. Le roi Pelé lui-même, qui l’avait rencontré il y a un an, avait alors dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant champion du monde français. Mais en termes de profil, le rapprochement avec un autre Brésilien revient également régulièrement : l’ex-numéro 9 de la Seleçao, Ronaldo Nazario. Et lors d’un événement organisé par Banco Santander dont il est ambassadeur, ce dernier n’a pas non plus tari d’éloges sur le joueur du PSG. Propriétaire de Valladolid, « Il Fenomeno » s’est prêté au jeu de l’attaquant idéal qu’il aimerait pouvoir s’offrir s’il avait les moyens du Real Madrid. Et la réponse n’a pas tardé. « Je signerais Mbappé qui est celui qui me rappelle le plus… moi lorsque j’étais joueur », a-t-il lancé. Un sacré compliment qui ne laissera sûrement pas insensible le Français.

Lancé sur le sujet des transferts et sur le potentiel d’Erling Braut Haaland, qui affole les statistiques à Dortmund et pourrait être une des cibles futures du Real Madrid au même titre que Mbappé, il s’est montré plus réservé.

« Il est encore jeune et a eu une assez bonne année avec de nombreux buts, nous verrons comment il finira. Les grandes équipes vont sûrement regarder, mais le Real Madrid a de bons joueurs, comme Benzema, qui marque chaque dimanche », a-t-il considéré. Un bel hommage à un autre attaquant tricolore pour ne pas faire de jaloux.

