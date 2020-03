Même à 35 ans, Cristiano Ronaldo veut être le meilleur joueur du monde et ne cesse de le clamer. Hier, le quintuple Ballon d’Or est passé aux actes. Sur Instagram, Transfermarkt a indiqué que CR7, mécontent de la valeur qui lui a été attribué, l’avait bloqué sur les réseaux sociaux. Selon le site de référence sur les transferts, Cristiano Ronaldo serait actuellement le quatrième joueur le plus cher de Serie A derrière Christian Eriksen, Paulo Dybala et Lautaro Martinez.

Si sa valeur était estimée à environ 103 millions d’euros avant son départ pour la Juventus Turin à l’été 2018, le Portugais «vaudrait» actuellement 77 millions d’euros, selon Transfermarkt, soit la même somme que Romelu Lukaku, cinquième de ce classement. Après son transfert à l’Inter Milan cet hiver, Christian Eriken coûterait près de 93 millions d’euros contre environ 87 et 82 millions pour Paulo Dybala et Lautaro Martinez.

