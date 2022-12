Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid a pris part, samedi à Rome (Italie), à la 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée (ROME-MED), où il a passé en revue l’expérience de l’Algérie en matière d’économie du savoir et des start-up. Lors d’un atelier intitulé «l’investissement dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA)», le ministre a passé en revue devant les participants l’expérience de l’Algérie dans ce domaine étant «un domaine créateur de richesse et d’emplois», indique un communiqué du ministère. Dans ce contexte, le ministre s’est penché sur toutes les procédures et les étapes prises par le gouvernement algérien en termes d’encouragement de l’entrepreneuriat, visant principalement à fonder un système environnemental à même de permettre aux jeunes porteurs de projets innovants de les réaliser, présentant par la même des chiffres relatifs aux réalisations du secteur à ce jour. Il a également évoqué la réalité de l’investissement en Algérie et «le grand pas franchi cette année, notamment avec l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement». A ce propos, il a mis l’accent sur les avantages, la protection et la stabilité juridique et législative qu’apporte cette loi aux investisseurs, ajoutant que l’Algérie a lancé un large programme économique en vue de diversifier les revenus de l’économie nationale hors hydrocarbures, et ce, à travers un faisceau de politiques sectorielles et d’orientations basées sur une adaptation aux développements de l’économie internationale. Prenant part à l’atelier, axé sur les spécificités relatives à la région MENA en matière d’investissement et de climat des affaires, M. Oualid a indiqué que «la réalité liée à la stabilité de la région a un impact direct sur la quantité et la nature des investissements», poursuivant que les conjonctures internationales actuelles ont également un impact direct sur la réalité économique de la région dans tous les domaines. Dans ce cadre, le ministre a rappelé l’importance de la région dans l’économie mondiale, notamment dans le domaine de l’énergie, devenu «stratégique particulièrement pour les Etats européens, au vu du grand potentiel que recèle la région». (APS)

