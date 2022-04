Le récit, «le Silence et le Bruit» (1), d’Hélène Cohen, est un long cheminement pour raconter cette enquête minutieusement entreprise qui la conduit jusqu’à Beni Saf, non loin d’Oran. Là où ses ancêtres avaient pris racine, juifs tétouanais du côté paternel, espagnols «plus ou moins communistes» du côté de sa mère.

De notre correspondante : Dominique Lorraine

«J’ignorais que mon père avait une sœur, une sœur qui s’appelait Colette. Jusqu’à ce jour, je n’avais jamais entendu parler de mes grands-parents. Pour moi, ils n’existaient pas, ils n’avaient pas de noms, pas de visages.» A l’enterrement de son père, en juin 2002, à Perpignan (Sud-Ouest de la France), Hélène Cohen découvre tout à coup un pan de l’histoire familiale. «La nuit qui suit ses obsèques, je n’arrive pas à dormir, trop de bruits dans ma tête. Je parcours la maison à la recherche de son silence, du refuge de son silence. Mais ces bruits dans ma tête envahissent tout l’espace.» Sa mère a fait graver sur la tombe six noms de la famille Cohen : Mimoun, son père, Yvonne, sa mère, Colette et Régine, ses sœurs, ainsi que celui du beau-frère, Jean-Jacques Sicsic, tous disparus en juin 1962, dans l’Oranais. Qui sont-ils et que veut dire «disparus en Algérie» ? : «J’ai beau répéter ces noms comme un mantra, rien ne se passe, ils ne convoquent aucune image, aucun souvenir. Seulement un incommensurable étonnement. Pourquoi ce secret, pourquoi ce silence ?»

«Le 6 juillet 1932, mon grand-père Mimoun épouse Yvonne à Oran. Il a trente-deux ans, elle, vingt-deux. Un mariage «arrangé» qui deviendra une magnifique histoire d’amour». S’ensuivit une vie heureuse et opulente. Trois enfants naquirent, dont Jojy, le père de l’auteur, qui épousa Gabrielle, dite Gaby, en avril 1961. «Le mariage de tes parents, c’était une catastrophe ! A Beni Saf, comme partout, à l’époque, ils étaient racistes. Pas la même religion, une famille qu’on ne fréquentait pas…», lui confiera une tante. Un racisme sévissant entre les différentes communautés de colons, mais que dire de l’ostracisme, le moins qu’on puisse dire, envers les Arabes. Ce mépris, ces injustices, ces conditions de vie misérable, cette ignorance de l’autre, vont conduire à des révoltes et jusqu’ à la guerre de libération. Pendant une courte période, entre les accords d’Evian le 19 mars 1962, scellant le cessez-le-feu, et le scrutin d’autodétermination le 1er juillet 1962, l’anarchie règne en maître, les soldats français, ayant ordre de rester dans les casernes, semblent compter les points : «Une période de non-droit s’installe. Les désordres succèdent aux désordres. Les optimistes, qui veulent encore croire à une issue pacifique, sont de moins en moins écoutés. Un vent de terreur amorce un exode vers le continent. L’OAS attise cette panique par des attentats répétés.» (2)

C’est dans ce laps de temps que disparaîtra, le 28 juin 1962, l’oncle Jean-Jacques et ses deux amis, partis à Oran, puis, le lendemain, le grand-père Mimoun, la grand-mère Yvonne et leur fille Colette, partis à leur recherche. «(…) Une bande d’incontrôlés est passée, ils les ont obligés à remonter dans leur voiture et ils les ont emmenés ; où, on ne sait pas. Ça s’est passé devant les employés de Kasmi [un ami de Mimoun], précise ma mère, qui ont ensuite tout raconté à ton père.»



Une bande d’incontrôlés…

Ça veut dire quoi, «incontrôlés» ? «C’était, m’explique ma mère, le terme qu’on utilisait à l’époque pour désigner ceux qui n’appartenaient pas à l’armée régulière, qui n’étaient pas reconnus comme des combattants. La fin des guerres, c’est pire que les guerres, s’exclame-t-elle, il suffit d’avoir une arme et tu fais ce que tu veux !» On ne saura rien de plus sur leur disparition, leurs corps ne furent jamais retrouvés. Un traumatisme pour la famille. Et chacun de s’enfermer dans un silence coupable, celui qui saisit toujours les survivants. Le père d’Hélène Cohen n’avait pu participer aux recherches, il avait fait le voyage de Beni Saf à Oran pour permettre à sa femme Gaby d’accoucher dans une maternité, à l’histoire toute particulière, la «Clinique Larribère» (4) du nom de son propriétaire, le gynécologue Jean-Marie Larribère, qui reste dans la mémoire populaire oranaise, le médecin des démunis. Militant progressiste et père de Lucette, Aline, Pauline et Suzanne, toutes trois militantes anti-coloniales qui seront traquées ou emprisonnées, comme leur père, pour leur activisme. La clinique sera détruite le 24 avril 1962, par l’OAS… C’est donc à la clinique Larribère à Oran que naissait, ce 21 novembre 1961, Hélène Cohen, la future écrivaine.

Après son rapatriement en France, Joseph «Jojy» s’installe à Narbonne avec sa famille et malgré l’hostilité ambiante, ouvre un magasin de chaussures : «L’expression «pieds-noirs» avait quelque chose de condescendant qui renforçait ce sentiment. Avoir les pieds noirs, c’est sale, forcément dégoûtant. En plus, s’opérait dans mon esprit un lien inconscient avec le métier de mon père. Comme si, en vendant des chaussures, il avait tenté de dissimuler cette souillure originelle.» Il ne dira jamais rien de «ses» disparus, laissant les morts à leur néant et les survivants, ses neveux orphelins, à leurs fantômes. Ce qui pousse l’auteur à dénouer les fils de cette tragique histoire familiale, en interrogeant les survivants, en découvrant des photographies qui parsèment le livre mais aussi en consultant les archives du ministère français des Affaires étrangères, en même temps qu’elle retrace un des épisodes les moins connus de la guerre d’Algérie : la disparition de plusieurs centaines d’Européens malgré la signature des accords d’Evian.(3)

Cette malédiction qui aura cruellement marqué les esprits et les familles endeuillées par ces massacres, aussi prégnante que ce fléau décrit par Albert Camus dans son roman «La Peste», paru en 1947 : «Il y faudrait du mauvais goût, et le goût consiste à ne pas insister, tout le monde sait ça. Mais moi, je n’ai pas bien dormi depuis ce temps-là. Le mauvais goût m’est resté dans la bouche et je n’ai pas cessé d’insister, c’est-à-dire d’y penser.» Cette malédiction qui aussi va marquer cette famille, qui devra ensuite faire face à d’autres tragédies, comme si le destin s’acharne sur elle. «Le Silence et le Bruit», d’Hélène Cohen, est un récit poignant qui nous happe et nous fait revivre ce moment d’histoire aussi douloureux pour les uns que pour les autres.

«Le reste est silence», disait Hamlet. Un très long silence dans lequel s’est enfermé le père d’Hélène Cohen.

(1) «Le Silence et le Bruit», d’Hélène Cohen, éd. Stock, mars 2022

(2) Sur ce point (tragique) de l’histoire, il serait utile de rappeler les écrits de l’historien Charles-Robert Ageron, qui décrit comment, durant les mois précédant l’Indépendance, «l’OAS d’Oran, composée et commandée par des civils armés organisés en ‘collines’, a déployé des actions dont ont été victimes, de manière ciblée, les éléments minoritaires de la population pied-noir qualifiés par eux de ‘gaullistes’, de ‘socialistes’, de ‘communistes’ et autres ‘traîtres’, ainsi que, de manière aveugle, les personnes de la population musulmane d’Oran». (Préface à l’ouvrage du général Joseph Katz, «L’honneur d’un général, Oran 1962» [éd. L’Harmattan,1993]

(3) «Ne pas instrumentaliser les massacres du 5 Juillet 1962 à Oran». Pétition parue sur le blog de Benjamin Stora et signée par des historiens algériens et français ainsi que des intellectuels des deux rives de la Méditerranée (20-11-2013) : «(…) Tout en n’écartant l’examen d’aucune responsabilité, y compris au sein du FLN d’Oran ou de l’ALN des frontières, il ne faut pas non plus en venir à mettre en cause de manière globale et simpliste les indépendantistes algériens, ni négliger les nombreux témoignages qui relatent des faits de délinquance pure, commis dans un moment d’anarchie, de parcellisation extrême ou de vacance du pouvoir».

(4) Hasard du destin ou des destinées, c’est selon, un autre écrivain algérien, Bachir Hadj-Ali, le poète militant, sera associé, à la famille Larribère, en devenant le compagnon de la fille aînée, Lucette, «Lucie à la veste rouge», comme l’avait célébrée Kateb Yacine.