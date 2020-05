Roland-Garros 2020 aura-t-il finalement lieu ? L’optimisme est, en tout cas, de rigueur du côté de l’organisation. Après la prise de parole de Guy Forget samedi sur Europe 1, c’est le président de la Fédération française de tennis (FFT) qui s’est exprimé sur le sujet dimanche. Invité de Stade 2, Bernard Giudicelli a ainsi esquissé les premiers contours de cette édition exceptionnellement automnale à cause du coronavirus. S’il dit se préparer à accueillir du public comme d’habitude, l’habitué a concédé que ce ne serait vraisemblablement pas dans les mêmes conditions, évoquant quelques ajustements.

«Nous travaillons à accueillir Rafa (Nadal, 12 fois vainqueur du tournoi et triple tenant du titre, ndlr) et les meilleurs joueurs du monde à l’automne», a d’abord affirmé le président de la FFT. «Nous nous préparons à accueillir tout le public, même si cela semble très peu envisageable. (…) A priori, ce vers quoi on se dirigerait, ce serait une forme de jauge réduite. Et si nous arrivions à ce type d’organisation, nous en serions satisfaits», a-t-il ajouté, évoquant donc l’idée d’un nombre limité de spectateurs sur le site du tournoi.



Les tournois de doubles en danger ?

A la fin du mois de septembre, la durée des jours sera réduite et la température vraisemblablement plus basse, compliquant de fait la tenue de tous les matches dans des conditions de luminosité idéales. Comment alors faire face à ces nouveaux défis ? Pour Giudicelli, l’organisation travaille pour que tous les tableaux (simples, doubles, juniors, tennis-fauteuil…) soient disputés. «Est-ce qu’on aura les tournois de doubles dans leur intégralité ? Cela doit être affiné. En matière de durée, on sera prêts puisqu’on aura nos quatre courts principaux éclairés, on aura quatre autres courts extérieurs éclairés et on travaille pour en éclairer quatre autres d’ici l’automne», a-t-il conclu. Le report du tournoi aura donc eu, au moins, un mérite : doter davantage de courts – douze donc vraisemblablement – d’un système d’éclairage. De quoi allonger les journées et programmer quelques «night sessions» improvisées au cas où.<

Articles similaires