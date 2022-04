Les Robes noires reviennent à la charge contre le régime fiscal introduit dans la loi de finances 2022. L’Union nationale des ordres des avocats (UNOA) annonce, pour demain 18 avril, un boycott des audiences en guise de première étape de leur protestation.

PAR NAZIM BRAHIMI

Fin de la trêve pour la protestation des avocats contre le régime fiscal introduit dans la loi de finances 2022. Après avoir suspendu leur mouvement de contestation, fin janvier, les Robes noires reviennent à la charge et annoncent le boycott, comme première étape, des audiences pour demain.

En plus de la décision de boycotter l’activité judiciaire dans toutes les cours du pays à partir de ce 18 avril, l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa) a fait part de son engagement de ne pas payer les impôts, cause de la colère des avocats.

La même organisation a fait savoir également dans le communiqué annonçant le débrayage des robes noires que le boycott de l’activité judiciaire touchera en premier lieu les tribunaux correctionnels de première instance, d’appel et des mineurs.

Par ce retour à la protesta, l’UNOA appelle le gouvernement à l’annulation du système d’imposition fiscale pour la profession d’avocat introduit dans la loi de finances (LF) 2022, et qui était unifié à 12%, mais qui a été plafonné jusqu’à plus de 50%, selon les articles 12 et 32 de ladite loi, a souligné l’organisation des avocats dans son communiqué.

L’UNOA a indiqué qu’elle a décidé de recourir au boycott des audiences après avoir constaté ce qu’elle considère comme une volte-face du ministère des Finances coupable de «ne pas donner suite à l’accord conclu entre les deux parties le 24 janvier dernier» alors que cette tutelle s’est engagée à œuvrer à «ouvrir les portes du dialogue et trouver les solutions possibles à ce blocage».

Fin janvier, l’UNOA a indiqué que le ministère des Finances avait donné «son accord de principe pour la révision du régime d’imposition» et pour celui du «prélèvement à la source sous forme de timbre dont la valeur restera à déterminer».

Il a été également annoncé que «toutes ces dispositions seront discutées au sein d’une commission mixte qui aura pour tâche de réviser le régime d’imposition simplifié tout en prenant en compte la spécificité de la profession et sans remettre en cause le principe de l’impôt sur le revenu dans le respect de l’égalité face à l’impôt».

Il a été conclu entre les deux parties à ce que ladite commission «sera composée de trois bâtonniers et 4 experts qui seront désignés par l’Unoa, mais également des représentants de la Direction des impôts», et qu’une «première réunion se tiendra au cours de la première semaine du mois de février pour discuter des mécanismes du prélèvement à la source et du devenir du régime simplifié inclus dans la loi de finances 2022».

Or, plus de deux mois plus tard, l’UNOA est restée sur sa faim car ne voyant pas de suite aux engagements de la tutelle. Cet engagement «non-tenu» de la part du ministère des Finances semble avoir poussé l’UNOA à interpeller le président de la République «pour intervenir dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels», invitant, d’un autre côté, les avocats adhérents de l’UNOA à «ignorer» le nouveau régime fiscal.

L’UNOA a appelé, dans ce sens, les avocats à se conformer à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire qui a décidé de ne pas se conformer à la nouvelle imposition, tout en rappelant la genèse de cette contestation.

L’organisation a expliqué qu’à faveur des dispositions de l’article 12 de la LF2022, l’impôt forfaitaire unique (IFU) de 12%, auquel sont soumis les avocats, a été supprimé et remplacé par un nouveau régime qui les contraint de payer à titre de taxes et d’impôts 54% de leurs bénéfices, soit 35% à titre de l’IRG et 19% à titre de la TVA.

«Nous espérons que ce problème puisse être réglé conformément à l’engagement du ministère des Finances pour que ces nouvelles dispositions de la loi de finances 2022 ne soient pas un fardeau aussi pour le citoyen, puisque le taux de 19% de TVA qui y est introduit sera répercuté sur lui», nous a indiqué un avocat du barreau de Tizi Ouzou, qui relève que cette TVA «n’est pas du tout justifiée, puisque dans le travail de l’avocat, il n’y a pas de valeur ajoutée». «Il est regrettable que les avocats soient dans l’obligation de paralyser un service public aussi important que la justice. Nous le faisons à contrecœur. Mais il faut aussi comprendre que les avocats jouent leur avenir professionnel. Une surimposition, telle que décidée par la dernière loi de finances est quasiment mortelle pour la profession», a soutenu, quant à lui, un avocat du barreau d’Alger.

Ce n’est pas l’avis du Syndicat national des magistrats (SNM), qui par la voix du président Issad Mabrouk, a fait part de son opposition à l’action de contestation des avocats.

«La grève annoncée par l’UNOA va prendre en otage la partie la plus fragile dans la chaîne de la justice pour faire avancer des revendications catégorielles», a soutenu Issad Mabrouk.

A noter que les notaires ont également emboîté le pas aux avocats. Les représentants des notaires ont, eux aussi, critiqué le nouveau régime fiscal introduit dans la loi de finances 2022. La nouvelle disposition a relevé de 50% la part des taxes rapportée au chiffre d’affaires.

Côté officiel, on soutient que la loi de finances 2022 propose pour certaines professions libérales le passage d’un régime forfaitaire à un régime réel, dans une tentative de réduire le phénomène des fausses déclarations et une réforme de l’IFU en faisant évoluer certaines activités et professions vers le régime réel.