Le Rassemblement national démocratique (RND) a tenu, samedi à Alger, la 3e session de son conseil national au cours de laquelle les développements sur la scène nationale ont été évoqués ainsi que les questions organisationnelles du parti. Supervisant l’ouverture des travaux de cette session, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a affirmé l’importance «d’intensifier les efforts pour que le parti soit interactif et influent», appelant à «organiser des journées d’études, des conférences et des rencontres pour former les militants et les élus locaux et élargir leurs connaissances juridiques et politiques concernant l’orientation économique et politique de l’Etat en mettant en exergue l’efficacité et le rôle du parti à ce sujet». Le SG du RND a rappelé l’initiative du parti de créer «un observatoire économique» ainsi qu’«un forum de réflexion» pour être «au diapason des mutations géopolitiques et promouvoir la participation politique et la formation des élus, des députés et des cadres». Il a salué, par ailleurs, les dispositions du projet de loi de finances 2023 en ce qui concerne notamment la réalisation de la sécurité alimentaire et l’allègement des taxes fiscales à même de préserver le caractère social de l’Etat et de protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Les rapports d’activités du parti au titre de l’année 2021-2022 ont été présentés durant cette session, ainsi que l’examen et l’adoption du projet des résolutions réglementaire et politique. <

