Les conséquences de sa déroute à l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, où la candidature d’Azzedine Mihoubi a tourné au fiasco, semblent avoir sonné la fin du sigle RND.

Fortement décrié depuis le 22 février pour avoir été, pendant une vingtaine d’années, un des appuis politiques du règne de Bouteflika, le Rassemblement prépare sa mue, qui commencerait visiblement par un changement de sigle.

C’est ce qu’a annoncé le premier responsable du parti Azzedine Mihoubi, au lendemain de la session extraordinaire du conseil national du parti, qui intervient également dans un contexte de grogne interne qui voit l’ancien candidat à la présidentielle faire face à des voix discordantes.

« Il y a la possibilité d’un changement de nom pour le RND à l’occasion du prochain congrès, prévu les 19 et 20 mars prochain », a-t-il affirmé, expliquant qu’il s’agit d’une « ambition » de structurer différemment le parti afin de le mettre « en phase » avec le mouvement de rue né le 22 février dernier. « Nous voulons imprimer une nouvelle approche partisane, de nouvelles idées, de pratiques et perspectives ainsi qu’un parti autrement plus ouvert sur la société et surtout en phase avec les revendications du Hirak », a-t-il ajouté. Il a précisé qu’« il s’agit là de pistes de travail et de réflexions sur lesquelles devront plancher les responsables du parti en prévision du prochain congrès devant aboutir à une véritable rupture de ce qu’il a été jusque-là ».

Interrogé sur la finalité de cette transformation annoncée du sigle, M. Mihoubi fera observer qu’il est attendu de donner « une nouvelle image au RND avec une nouvelle vision des choses ». Il précisera, à ce propos, que « la nouvelle approche du RND sera dévoilée lors du prochain congrès du parti, laquelle approche reposera essentiellement sur les compétences et la facilitation, en prévision des prochaines législatives, de l’adhésion des jeunes aux bureaux communaux et de wilaya en sus de la révision du discours du parti ».

Interrogé, en outre, sur la contestation et la crise organique que vit son parti, Mihoubi récuse l’existence d’une quelconque crise ou contestation et préfère parler de

« cas disciplinaires qui concernent quatre individus ». Mihoubi a annoncé à ce propos « le retrait du parti de ces 4 individus après leur exclusion suite à des mesures disciplinaires». Dès lors, « ils n’ont plus le droit de parler au nom du parti, auquel cas ils feront l’objet de poursuites judiciaires », menace Azzedine Mihoubi.

Interrogé sur sa possible candidature au poste de secrétaire général du RND lors du prochain congrès le 19 mars, Mihoubi a considéré qu’il est encore prématuré de trancher cette question.



« Le RND disposé à participer à la révision de la Constitution »

Par ailleurs, et évoquant la prochaine révision de la Constitution, le premier responsable du parti a soutenu que « le peuple algérien est en droit de rêver d’une nouvelle Constitution, laquelle constituera un important gage politique et juridique ». Tout en considérant que « la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution est un pas important sur la voie du renouveau de la pratique politique et la construction de nouvelles institutions, à travers la consultation de la société politique et civile et des acteurs nationaux ». Aussi, et tout en expliquant l’impératif de placer l’intérêt suprême du pays « au-dessus de toute autre considération », Mihoubi a mis en avant la « disponibilité » de sa formation politique à « participer activement à la révision de la loi fondamentale ». A propos de la nouvelle composante du gouvernement, l’orateur, qui a expliqué n’avoir pas été consulté lors de sa constitution, a néanmoins promis de suivre avec intérêt l’exercice de cet exécutif. En outre et à propos de sa vision de sortie de crise du pays, Mihoubi a mis l’accent sur l’impératif de « renforcer le dialogue permanent et ouvert avec l’ensemble des composantes de la scène politique » au motif que « la voix de la rue attend que toutes les forces vives adoptent tous les moyens possibles pour permettre aux Algériens de concrétiser leurs ambitions dans un cadre démocratique ».