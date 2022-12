Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, lundi à Alger, que la médecine préventive représentait une «pierre angulaire» dans le programme du secteur, en surveillant les épidémies et en protégeant les citoyens pour leur éviter d’atteindre le stade de l’hospitalisation. Dans son allocution à l’ouverture des travaux du séminaire national sur «la restructuration des services d’épidémiologie et de médecine préventive», M. Saihi a mis l’accent sur le rôle de la prévention en santé publique afin de remettre le secteur sur la «bonne voie» et prévenir contre les maladies qui se sont propagées ces dernières années. Concernant le rôle complémentaire entre l’hospitalisation et l’action préventive, le ministre a expliqué que le travail effectué par le secteur de la santé s’inscrit dans le cadre de la «prise en charge du malade», mais la protection d’une personne en bonne santé, a-t-il dit, est aussi «une chose importante pour lui éviter les épidémies».

M. Saihi a insisté sur les «résultats positifs» obtenus par la médecine préventive, auparavant, grâce à «des mesures simples, telles que la sensibilisation et l’éducation sanitaire», affirmant que les circonstances actuelles imposent «d’accorder une grande place aux activités de prévention et de ne ménager aucun effort pour développer cet aspect, qui a montré son efficacité sur le terrain». Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a indiqué que le programme du secteur de la santé accordait «un grand intérêt à la prévention au niveau des centres de santé», appelant par ailleurs à la mise à jour des lois réglementaires relatives à cet aspect afin de permettre à ces services de «faire face aux risques sanitaires et épidémiologiques mondiaux». M. Fourar a salué le rôle joué par ces mêmes services lors de la pandémie de Covid-19 et avant celle-ci avec l’épidémie du choléra en 2018, soulignant que le séminaire national, dont les travaux se poursuivront pendant deux jours, permettra de «sortir des recommandations qui permettent de soutenir les services de prévention avec les capacités humaines et matérielles nécessaires leur permettant de jouer le rôle qui leur est assigné dans la confrontation de tous les risques sanitaires».(APS)

