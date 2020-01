La deuxième phase de la campagne de sensibilisation aux risques liés à une mauvaise utilisation du gaz, ciblant pas moins de 21 établissements éducatifs, sera lancée, à partir de lundi prochain, à El-Tarf par les services locaux de la Protection civile, en étroite collaboration avec la direction de l’éducation, a indiqué jeudi le chargé de la communication de ce corps constitué.

S’exprimant en marge d’une ultime réunion consacrée à la mise en place d’un plan de travail dédié à cette action de prévention, le lieutenant Madaci Seif Eddine a précisé que cette deuxième phase ciblera 14 collèges situés dans les 07 daïras de la wilaya ainsi que 07 centres de formation professionnelle. Cette campagne qui sera menée en collaboration avec les différents partenaires (santé, Sonelgaz, commerce, formation professionnelle et la radio locale) portera sur les risques dus au non-respect des règles de sécurité et les conseils à suivre pour mieux se protéger contre des risques d’intoxication au monoxyde de carbone, d’explosions ou d’incendies domestiques, a-t-on encre détaillé relevant que des recommandations et conseils de maintenance et contrôle des équipements de chauffage par des spécialistes seront prodigués.

Aussi, le plan de travail élaboré à cet effet comporte l’ensemble des dispositions et moyens humains et matériels à mobiliser pour mener à bien cette campagne de sensibilisation et de prévention, a- t-on soutenu. La première phase de cette importante campagne de sensibilisation, qui s’était déroulée du 20 novembre au 09 décembre derniers, a touché pas moins de 12 établissements scolaires implantés entre autres dans les localités de Meradia (Zitouna), El-Ayoune, Bougous et Chihani, a rappelé la même source.

Selon la même source, aucun décès lié à la mauvaise utilisation des équipements fonctionnant au gaz n’a été enregistré à ce jour dans la wilaya d’El Tarf, justifiant ce constat «positif» par le renforcement des actions de sensibilisation et le degré de prise de conscience du citoyen des dangers le guettant à la moindre erreur. n

