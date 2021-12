Synthèse de Feriel Nourine

La nécessité de mobiliser tous les secteurs pour se dresser contre «les campagnes médiatiques» et «les plans hostiles» à l’Algérie a été de nouveau mise en évidence, hier, par le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha.

Intervenant à l’ouverture du séminaire intitulé «Les campagnes médiatiques hostiles et la stratégie de riposte», organisé au Cercle de la garnison – Aïn Naâdja (Alger), le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (APN) affirmé que «le renforcement de notre unité nationale et le raffermissement de notre front interne, outre le maintien de la dynamique de développement dans laquelle l’Algérie nouvelle s’est inscrite, et l’atteinte des objectifs escomptés, nécessitent la mobilisation de tous les secteurs de l’Etat sans exception».

En ce sens, l’intervenant a classé le secteur de l’information «en tête», sachant qu’«il est devenu incontournable dans cette phase, afin de riposter et faire front à l’ensemble des campagnes médiatiques et aux plans hostiles visant la sécurité et la stabilité du pays», a-t-il expliqué. La mobilisation à laquelle appelle Saïd Chanegriha vise, également, à «éclairer l’opinion publique nationale sur les complots et conspirations fomentés et à mobiliser toutes les franges de la société algérienne pour s’engager dans les efforts nationaux visant la concrétisation des ambitions populaires et à mettre l’Algérie nouvelle sur le chemin du progrès et de la prospérité», a poursuivi le Chef d’état-major de l’ANP.

Et d’ajouter, que le séminaire organisé en ce mois de décembre «nous fait remémorer l’un des événements phares de notre glorieuse Révolution de libération, en l’occurrence les manifestations du 11 Décembre 1960, qui ont constitué une étape cruciale dans le combat libérateur de notre valeureux peuple, qui a fait part de sa confiance absolue en ses dirigeants, et a confirmé son unité, sa cohésion, sa cohérence et son attachement à sa Révolution bénie». «Ces manifestations furent également un message amplement explicite adressé au colonisateur haineux, à travers lequel l’unité et l’intégrité du peuple algérien ne faisaient plus aucun doute.

Un peuple qui ne conçoit à son indépendance et à sa souveraineté nationale aucun substitut, quel qu’en soit le prix. Elles ont aussi été d’un fort appui aux opérations militaires menées par l’Armée de libération nationale (ALN), et d’un soutien précieux à la bataille diplomatique livrée pour la cause algérienne dans les forums internationaux», a-t-il insisté. Lors de son intervention d’hier, le même responsable n’a pas manqué de revenir sur un événement tout récent qui a marqué la scène sociopolitique du pays, en l’occurrence les élections locales du 27 novembre dernier.

Lesquelles «constituent une autre pierre angulaire et une étape intrinsèque pour le progrès de notre pays et pour bâtir ses bases solides. «Ceci est le fruit de l’ambition et de l’aspiration des Algériens au changement et à l’édification de l’Algérie nouvelle dont les repères ont été dressés par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», a-t-il dit, non sans faire le lien entre cette démarche et les attaques contre l’Algérie. Une démarche qui, désormais, «constitue une source d’agacement pour les ennemis de la patrie, qui planifient toute sorte de conspirations et de complots contre notre pays, avec la complicité des organisations terroristes et des organismes traîtres dont la finalité est de mettre en échec tout projet national visant à mettre en place des institutions fortes et efficaces, et à entraver le processus d’une Algérie nouvelle, déterminée à reprendre son rôle pionnier aux niveaux régional et international», a noté Saïd Chanegriha. <

