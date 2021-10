Quelque 36% des femmes ménopausées présentent une ostéoporose en Algérie, a révélé mercredi à Alger Pr Houichat Chafika, chef de service de rhumatologie à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Douéra. 41,7 % des Algériennes, âgées de 45 ans et plus, souffrent d’ostéoporose, selon une étude réalisée par l’EHU de Douéra, a précisé la spécialiste lors d’une journée de sensibilisation organisée par l’association « Medsa » au centre commercial de Bab Ezzouar à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’ostéoporose célébrée le 20 octobre de chaque année. Les études faites par les établissements hospitaliers à travers le pays ont révélé que 36% des Algériennes ménopausées développaient une ostéoporose, a fait savoir Pr Houichet. L’âge, la ménopause précoce, les antécédents familiaux, le manque d’activité physique, une alimentation pauvre en calcium et en vitamine D, l’exposition insuffisante au soleil, le tabagisme ou encore la consommation excessive d’alcool sont autant de facteurs qui peuvent être à l’origine d’une ostéoporose, a-t-elle indiqué. Les médecins accordent un intérêt particulier à la prise en charge de l’ostéoporose chez la femme, étant plus vulnérable à cette maladie qui touche également les enfants et les hommes, tous âges confondus. Pour ce qui est de la prise en charge de la maladie, la spécialiste a rassuré sur la disponibilité de tous types de médicaments, rappelant l’accès facile au diagnostic de l’ostéoporose « DMO » qui permet de mesurer la densité minérale osseuse. Dans ce cadre, Mme Mahieddine Khaoula, de l’association « Medsa » a appelé les femmes souffrant de ménopause précoce de passer l’examen DMO pour éviter toute complication.

