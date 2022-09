Quelque 1.193 employés ont été mobilisés par la wilaya de Tipasa en prévision du 6ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu du 25 septembre au

9 octobre prochain, a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya. Les 1.193 employés, activant dans divers services et organismes publics, ont été repartis en trois groupes. Le premier groupe englobe des formateurs, au nombre de 47 cadres, chargés de l’encadrement et accompagnement de l’opération du recensement sur le terrain. Ce groupe de formateurs bénéficie, actuellement, d’un stage de formation, supervisé par des cadres de l’Office national des statistiques (ONS), qui se poursuivra jusqu’à demain mercredi, avant d’être chargés, à leur tour, de la formation des équipes de contrôle et de recensement du 18 au 24 septembre courant, est-il expliqué de même source. La mission de ce groupe de formateurs consiste à accompagner les agents de recensement sur le terrain, en plus de la coordination et organisation de l’opération, avant de soumettre les résultats aux autorités compétentes, selon la même source. Le 2ème groupe d’employés est celui des agents recenseurs, soit 992 enquêteurs répartis sur 28 communes, tandis que le 3ème groupe d’employés mobilisés est constitué de 154 agents chargés du contrôle des performances des agents recenseurs. A noter que la wilaya de Tipasa comptait plus de 591.000 âmes, selon le dernier RGPH réalisé en 2008. La population de la wilaya a été portée à 798.925 âmes en 2020, avant de passer à pas moins de 809.311 âmes en 2021, selon les estimations de la Direction du budget.

Articles similaires