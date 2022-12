La valeur des exportations nationales hors hydrocarbures a dépassé les 6 milliards de dollars au cours des onze premiers mois de l’année 2022, a indiqué, lundi à Alger, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportation, Kamel Rezig.

“Nos exportations hors hydrocarbures ont dépassé les 6 milliards de dollars en l’espace de onze mois grâce à la qualité et la fiabilité du produit national qui s’est imposé sur les marchés internationaux”, a déclaré M. Rezig à l’issue de sa visite à la Foire de la production algérienne (FPA), en compagnie de représentants diplomatiques et consulaires accrédités à Alger.

Considérant ce chiffre comme étant le résultat de la stratégie fixée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, laquelle “a donné ses fruits”, le ministre a assuré que “ce montant nous rassure et nous pousse à aller de l’avant pour doubler les recettes de nos exportations hors hydrocarbures en 2023”, en rappelant l’objectif escompté d’atteindre 15 milliards de dollars de ces exportations.

M. Rezig a mis en avant l’intérêt de la Foire de la production algérienne dans la promotion des exportation hors hydrocarbures. “C’est dans cette perspective que nous avons consacré cette journée aux ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie”, a-t-il affirmé, précisant que cette “campagne de promotion des produits algériens leur permettra de constater la qualité de la production nationale et l’avancée significative enregistrée par l’Algérie dans différentes filières industrielles”.

L’édition 2022 de la FPA est d’ailleurs considérée comme la plus importante foire depuis l’indépendance avec plus de 730 entreprises publiques et privées représentant différentes filières. Inaugurée mardi dernier par le Président de la république, la 30e édition de la FPA qui se poursuivra jusqu’au 24 décembre, consacre la volonté des pouvoirs publics et des acteurs économiques à promouvoir le produit algérien sur le marché national et international.

Tenue sous le slogan “pour une économie forte et attractive”, cet événement a regroupé des entreprises de divers secteurs, dont les industries militaire, mécanique, manufacturière (meubles, décor et textile), électrique, électronique, électroménagère, mécanique, pétrochimique, et agroalimentaire, ainsi que les services, les banques, et le bâtiment et les matériaux de construction, en sus du secteur de l’artisanat.