Un véritable divorce. Samuel Umtiti et le FC Barcelone ne se comprennent plus et cela tourne au grand n’importe quoi. Dans un souci de réduire au plus vite sa masse salariale, le FC Barcelone a proposé au Français (ainsi qu’au Bosnien, Miralem Pjanic) de résilier leur contrat afin qu’il se retrouve libre sur le marché des transferts. Refus catégorique de l’ancien Lyonnais qui croit encore à un retour au plus haut niveau. Mais le Barça ne compte pas se laisser faire et voudrait désormais licencier Big Sam, selon Sport ! Une drôle de manière de prendre soin de ses joueurs et qui pourrait se retourner contre le Barça. En effet, Umtiti pourrait ensuite attaquer le club catalan devant les tribunaux, l’affaire pouvant remonter jusqu’à la FIFA. Mais le FC Barcelone se montre confiant dans cette affaire, assurant qu’il est dans son bon droit. Umtiti souvent blessé ne peut plus, la majorité du temps, exercer son métier. Le club le paye donc à perte. Voilà l’argument utilisé par les Blaugranas.



Luke Shaw meilleur que Zinedine Zidane

Rassurez-vous, on ne dirait jamais ça. On ne le penserait même pas. Mais il y a des tabloïds anglais qui aiment bien provoquer. La preuve avec le supplément Euro 2020 du Daily Express hier. Le média explique, preuve en chiffres à l’appui, que Luke Shaw est meilleur que Zinedine Zidane à l’Euro.

Grâce à ses deux passes décisives samedi contre l’Ukraine (4-0) en 3 minutes et 5 secondes, le joueur des Three Lions a dépassé Zidane en termes de passes décisives en championnat d’Europe. Le meilleur joueur français de tous les temps n’a réussi à offrir qu’un seul caviar en 14 matches disputés à l’Euro. Alors que Shaw avec cet Euro 2020 en est à 3 en 4 rencontres. Vous avez dit provocateurs ces Anglais ?



La folie à 40 M€ de la Juve

Alors qu’une photo à Miami de Paulo Dybala et Paul Pogba agite les supporters de la Juventus, la priorité des dirigeants de la Juve actuellement n’est pas sur le milieu de terrain français. Elle serait sur un autre joueur pouvant évoluer au milieu. Il s’agit de l’international italien, très très bon avec l’Italie à l’Euro, Manuel Locatelli.

Mais les négociations avec Sassuolo sont compliquées et la Vieille Dame est sans cesse obligée de revoir le prix du transfert à la hausse. Ce matin, la Gazzetta dello Sport nous explique que les Turinois auraient monté leur offre à 40 M€ pour une des révélations de cet été européen. À voir ce que pense Sassuolo de la proposition.

Articles similaires