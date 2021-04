Au pays de Sa Majesté, un petit prince serait sur le point d’être gâté par son club. Devenu incontournable à Manchester City, Phil Foden devrait se voir proposer un pont d’or par le leader de Premier League, dans les jours à venir. Révélé aux yeux du foot anglais l’an passé, le jeune joueur de 20 ans confirme les espoirs placés en lui cette saison. Auteur de deux buts sur la double confrontation de Ligue des Champions face à Dortmund, Foden a passé un cap et son club entend le récompenser à sa juste valeur. C’est en effet ce que nous révèle le Daily Star ce matin, puisque selon le quotidien britannique : «L’enfant chéri de City va s’enrichir avec un contrat à six chiffres». Même son de cloche du côté du Daily Express qui confirme cette information, en expliquant que l’international anglais va ainsi tripler son salaire, en touchant désormais près de 115 000€ par semaine. Rien que ça.

L’Angleterre se régale du clash Pogba-Mourinho

Toujours en Angleterre, The Guardian mettait hier matin en avant le spectaculaire match nul (2-2) entre Everton et Tottenham, hier soir. Le journal anglais estime que : «La bataille pour l’Europe s’achève en beauté». Au coude à coude pour s’offrir un ticket européen en fin de saison, les Spurs ne disposent que d’un petit point d’avance sur leur adversaire du soir. Mais ce qui enflamme les médias outre-Manche ces dernières heures ne concerne pas vraiment le terrain. Interrogé sur sa relation avec José Mourinho lors de son passage à United, Paul Pogba ne s’est pas caché pour répondre, en déclarant : «avant, j’avais une super relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et le jour d’après, tu ne savais pas ce qu’il s’était passé. C’est une chose étrange qu’il y a eu avec Mourinho et je ne peux même pas vous l’expliquer, car je ne sais pas». Une «attaque» pour le Daily Mirror qui cite le Français : «il parle de tout sauf des matchs pour détourner l’attention des défaites». De son côté, le Daily Telegraph estime, lui, que les déclarations de Pogba mettent Mourinho dans une situation délicate. Une sortie qui ne fait pas les affaires du Special One, alors que ce dernier semble avoir perdu le soutien d’une partie du vestiaire à Tottenham. Affaire à suivre…



Pepe scelle l’avenir de CR7 à la Juve

Enfin, en Italie, l’avenir de Cristiano Ronaldo a fait les gros titres hier matin. «CR7 va rester», peut-on lire en Une du quotidien turinois Tuttosport. Alors que le Portugais ne semblait pas encore avoir pris sa décision pour la suite, son grand ami et coéquipier en sélection Pepe s’est exprimé à propos de l’ancien du Real. Selon le défenseur du FC Porto : «Ronaldo est heureux à Turin. Il est le meilleur buteur du championnat italien, les personnes qui le critiquent n’ont pas conscience de l’effort qui est nécessaire pour inscrire 30 buts chaque saison.» Avant d’ajouter : «ce qu’il fait est fou. Je crois qu’il restera à la Juventus encore au moins un an, en procurant de la joie aux tifosi et à ceux qui aiment ce sport.» Enfin, de son côté, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le gouvernement italien serait sur le point d’autoriser le retour des supporters dans les stades dans les prochaines semaines. La date du 1er mai est même évoquée par le journal au papier rose, avant d’ajouter que «l’indication du gouvernement sera officielle jeudi.» Une nouvelle qui devrait être accueillie chaleureusement de l’autre côté des Alpes.

