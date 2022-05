À Madrid, le feuilleton Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant hier. Le Français a été aperçu dans les rues de Madrid avec son coéquipier du PSG Achraf Hakimi. Il n’en fallait pas plus pour que les journaux locaux s’enflamment et en fassent des caisses. Marca s’éclate sur sa Une et placarde : «Mbappé est à Madrid !» «La star française passe plusieurs jours dans la capitale avec son ami Achraf. Son souhait est toujours de jouer pour Madrid. Pas de mouvement tant que le PSG n’a pas terminé le championnat. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est lui aussi présent dans la capitale.» Une escapade qui entretient le flou sur son avenir, mais cela n’empêche pas AS de lui souhaiter la «bienvenue» ! Au delà de ça, le journal madrilène nous donne les détails du calendrier espéré par le Real pour la signature du génie français : «le club maintient sa feuille de route. Sa signature sera annoncée en juillet et il sera présenté avant la tournée américaine» du club merengue. Même en France, le journal Le Parisien estime que ce voyage improvisé «affole Madrid.» «Une visite qui ne peut passer inaperçue au moment où le PSG et le Real se disputent sa signature», juge le quotidien francilien. Et malheureusement, le feuilleton n’est pas encore terminé !

L’Angleterre se régale de l’arrivée d’Haaland à City

L’Angleterre est en ébullition ce matin, car ça y est, Erling Haaland a pris sa décision et comme le placarde The Guardian : «Haaland s’apprête à rejoindre Manchester City» ! «L’attaquant accepte un contrat de cinq ans. Il a déjà passé sa visite médicale», comme nous vous l’annoncions en exclusivité hier, et l’officialisation du transfert interviendra dans la semaine. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots et indique qu’il y a un «Haaland dans la ville.» Pour le Daily Star, «c’est parti pour Haaland». Le tabloïd donne le montant du transfert, qui devrait s’élever à 75 M€, soit le prix de sa clause libératoire au Borussia Dortmund. Le Manchester Evening News nous gratifie d’une superbe couverture avec le Norvégien, agrémentée d’un «Ha Ha Haaland» ! Cette future arrivée du cyborg fait même l’actualité en Belgique, où La Dernière Heure indique que l’attaquant «a passé sa visite médicale à Bruxelles », information également révélée hier par nos soins

« Ne cessez pas d’y croire »

Toujours dans le Royaume, la course au titre en Premier League bat son plein ! Et à trois journées de la fin, Liverpool (83 pts) a 3 points de retard sur Manchester City (86 pts), c’est donc une fin de saison magnifique entre deux superbes équipes qui nous attend. Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, a d’ailleurs lancé un sacré message à ses supporters : «ne cessez pas d’y croire» ! «Le patron d’Anfield s’accroche à ce sentiment, Klopp insiste sur le fait que le voyage vers le titre n’est pas encore terminé.» Même son de cloche en Une du Daily Express, qui reprend le terme de «croyance» clamé par Klopp. Car l’entraîneur, lui, croit encore au titre de champion d’Angleterre ! D’ailleurs, comme le reprend The Guardian, Klopp va plus loin et estime que «la course au titre serait ennuyeuse sans Liverpool.» En attendant, City et Liverpool nous offrent une fin de saison de rêve ! .n

