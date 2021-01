En Espagne, une fois n’est pas coutume : Karim Benzema est porté aux nues ! Alors que le Real Madrid devait composer avec une flopée d’absences, hier soir, à Alavés les Merengues se sont imposés 4-1. Et le Français a porté son équipe avec un nouveau doublé. Quand le Real va mal, Benzema est toujours là. Le numéro 9 madrilène fait logiquement la couverture de Marca qui estime que «Benzema réveille Madrid.» Sans Zidane sur le banc, après son test positif au Covid, l’ancien Lyonnais a revêtu son costume des grands soirs pour permettre à son équipe de se sortir de la crise après deux défaites dans les coupes nationales. Pour AS, les Madrilènes «sont vivants.» Et là aussi, on met en avant la grande prestation de Benzema sur la pelouse d’Alavés. Pour El País, «Madrid devient sérieux.» «Avec Modric et Benzema à la baguette et quelques fulgurances d’Hazard, les Madrilènes retrouvent des couleurs», constate le quotidien.



Manchester United et Liverpool s’arrachent Upamecano

En Angleterre, on évoque le mercato ! Et selon les informations du Sun, Manchester United se lance à l’assaut de Dayot Upamecano ! Les Reds Devils cherchent à se renforcer dans le secteur défensif et auraient ciblé le défenseur français qui évolue actuellement au RB Leizpig. Pour le tabloïd : «Solskjaer complote pour arracher l’étoile montante du football sous le nez de Klopp.» Car oui, Liverpool est aussi sur les rangs pour s’attacher les services d’Upamecano. Pour arriver à ses fins, Manchester pourrait passer à l’action dès cet hiver dans ce dossier. Et comme le calendrier fait bien les choses, les deux équipes vont se retrouver sur le terrain ce dimanche à l’occasion des 16es de finale de FA Cup ! Pour le Daily Star, «le monde regarde» la réaction des Reds après leur défaite cette semaine contre Burnley (0-1). Car les joueurs de Jürgen Klopp sont dans le dur actuellement et cette période compliquée sème le doute dans l’esprit de l’entraîneur allemand comme le souligne le Daily Mirror car Klopp a pris «un coup sur la tête» et il «laisse entendre que l’avenir à long terme est incertain.» Les champions en titre de Premier League sont «au point le plus bas» depuis bien longtemps comme la rapporte le Daily Telegraph. L’occasion est belle de se refaire la cerise face à l’ennemi juré mancunien…



L’AC Milan tombe de haut

On termine ce tour de la presse en Italie où l’AC Milan a été sacré champion d’hiver en Serie A mais pourtant les Rossoneri se sont lourdement inclinés à domicile face à l’Atalanta (3-0). Comme l’indique La Gazzetta dello Sport c’est : «un demi Scudetto pour le Milan mais quel écroulement !» D’ailleurs, Zlatan Ibrahimovic n’a pas aimé la prestation de son équipe, «Ibra était en colère», écrit le journal au papier rose. Pendant ce temps, l’Inter n’en a pas profité puisque les Nerazzurri ont concédé le nul face l’Udinese (0-0) et reste à distance du voisin milanais. En tous cas, la défaite du Milan fait les gros titres dans la botte où le Quotidiano Sportivo estime que ce «Milan est fragile, Ibra ne tient pas.» Du côté du Corriere dello Sport, c’est le coup réussi par l’Atalanta qui est mis en avant avec «l’effet Gasperinović», soit la contraction de Gasperini et Iličić. A Noter que la Juve est en embuscade et voudra en profiter ce dimanche face à Bologne…

