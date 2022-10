Le sujet qui a mis le feu aux poudres mardi avant le match PSG-Benfica (1-1), c’est évidemment l’affaire Mbappé : le Français voudrait quitter le PSG en janvier prochain lors de la prochaine fenêtre des transferts. L’Équipe accordait sa Une à ce sujet brûlant et revient sur «le point de rupture.» «S’estimant trahi par le club, Kylian Mbappé souhaite partir dès le mois de janvier, mais les dirigeants parisiens ont déjà fermé la porte», écrit le journal sportif. De son côté, Le Parisien donne les raisons de ce divorce et explique «pourquoi Mbappé veut partir très vite.» «Le champion du monde 2018 souhaite quitter le club de la capitale. Depuis sa prolongation de contrat en mai dernier, il s’estime trahi par le club avec une succession de promesses non tenues. Le PSG nie toute crise et refuse d’envisager un transfert.» Évidement, cette déflagration dépasse largement nos frontières et traverse La Manche où The Guardian estime que «la saga Mbappé reprend.» Pour Marca, qui a lâché la bombe mardi, Mbappé doit «mettre les choses au clair» ! «La relation avec le PSG est brisée. Il voulait partir en juillet mais le club français n’a ouvert la voie que pour Liverpool. Madrid ne change pas sa feuille de route.» Pour l’instant car le club madrilène suit avec attention cette situation… AS accorde aussi un encart à cette affaire, comme Sport et écrivent en cœur que «Mbappé veut quitter le PSG» ! Enfin, nos voisins belges de La Dernière Heure parlent d’un «séisme à Paris», car «Mbappé veut partir !» Bref, ce feuilleton a repris de plus belle et va encore faire couler beaucoup d’encre…



La Juve prend cher après sa défaite contre le Maccabi

La Juventus a connu une véritable débandade contre le Maccabi Haïfa avec une défaite 2-0. Hier matin, le journal turinois Tuttosport y va fort sur sa couverture, avec un titre cinglant qui ne laisse peu de place aux doutes : «la honte ne suffit pas», tance le média. «La Juve contre le Maccabi perd aussi l’honneur», se désole encore le canard. L’élimination est proche, Agnelli a déclaré : «je m’excuse auprès des supporters», mais cela ne passe pas vraiment car il «confirme» Allegri. «Sans un virage à 90 degré, il sera impossible pour lui de le sauver sa tête à la pause de la Coupe du Monde.»

C’est simple, hier matin, toute l’Italie est unanime et n’en peut plus de cette Juve à l’image du Corriere dello Sport qui reprend la «honte» d’Agnelli. Même chose pour La Gazzetta dello Sport où la «honte» est présente sur la première page du journal au papier rose qui estime que «tout le groupe est coupable», pas seulement Allegri. Bref, la prestation de la Vieille Dame ne passe pas du tout de l’autre côté des Alpes.



Le Portugal savoure la double confrontation face au PSG

Au Portugal, on se réjouit largement de la performance du Benfica face au Paris saint-Germain, mardi soir. Les Lisboètes ont arraché le match nul (1-1) alors pour le quotidien Record, ce sont «les invincibles» ! «Même la double confrontation avec les millionnaires ne fait pas plier l’Aigle», qui reste encore invaincu cette saison en 17 matches.

Roger Schmidt a déclaré : «Je suis fier. Nous n’avons jamais eu peur.» Pour A Bola, Benfica est un club à sa place, c’est à dire un «club européen» ! O Jogo s’enflamme également et juge que les Aigles «éclipsent à nouveau les stars de Paris.» Enfin, le Correio da Manhã estime qu’il y a eu «de la magie dans la Ville Lumière».

Dans ses pages intérieures, L’Équipe a vu un «petit match» où le PSG a raté le coche pour la qualification en 8es de finale. n

Articles similaires