La Liga est dans tous ses états et ne connaît pas encore son champion ! Effectivement, tout se jouera lors de l’ultime journée entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Car cette Liga est «à couper le souffle», comme l’a résumé AS hier matin ! «Un but de Suarez à la 88e a sauvé l’Atleti avec une victoire (2-1) contre Osasuna. Les Colchoneros seront champions s’ils battent Valladolid la semaine prochaine, alors que Nacho a laissé le Real Madrid en vie jusqu’au bout avec ce but précieux et une victoire 1-0 contre Bilbao.»

De son côté, le Barça a dit adieu au titre avec sa défaite (2-1) contre le Celta de Vigo. Comme le remarque Marca, «l’Atlético garde deux points d’avance sur le Real mais nous allons assister à un grand moment» de football avec cette dernière journée qui s’annonce passionnante. En revanche, c’est bel et bien terminé pour le Barça et cela ne passe pas en Catalogne. Pour Sport, c’est un «adieu lamentable à la Liga !» Même chose pour Mundo Deportivo qui n’en revient pas de la prestation des Blaugranas. Enfin, pour l’Esportiu, c’est «une frustration de plus» pour les Barcelonais. Il est temps que la saison se termine en Catalogne…



L’incroyable hommage de l’Angleterre à Alisson

En Angleterre, c’est un véritable miracle qui s’est produit hier sur la pelouse de West Bromwich Albion. Lors de la 36e journée de Premier League, Liverpool était en difficulté face à West Brom et a réussi à égaliser avant le temps additionnel pour revenir à deux partout. Mais lors de l’ultime corner pour les Reds, Alisson Becker, le gardien, est monté dans la surface adverse et a claqué une tête d’avant-centre qui a terminé sa course au fond des filets ! Le tout à la 95e minute. Un but exceptionnel qui a permis à Liverpool de l’emporter (1-2). Forcément, cela fait les gros titres partout outre-Manche ce matin à l’image du Guardian qui s’enflamme et titre : «Alisson au pays des merveilles» ! «Le gardien, ému, dédie son but de dernière minute à son père décédé et à ses coéquipiers», explique le quotidien. Pour le Daily Star, c’est un véritable «KO» qu’a infligé le gardien brésilien. Le Daily Mirror s’en amuse également avec ce titre : «Jeu, set et match Becker» en faisant une petite référence tennistique à l’illustre joueur allemand Boris Becker qui a remporté trois titres à Wimbledon entre 1985 et 1989. Pour le Daily Mail, c’est un «sacré gardien de but» ce Alisson ! Enfin, de son côté, le Daily Express met en avant la déclaration du joueur qui a rendu un vibrant hommage à son père décédé récemment : «je suis très ému. Avec ce qu’il s’est passé ces derniers mois pour moi, et ma famille (son père est mort noyé en février 2021, NDLR)… Le football est ma vie. J’y joue depuis l’époque où mes premiers souvenirs remontent, avec mon père. J’espère qu’il était là pour voir ça… Je suis sûr qu’il a vu cela avec Dieu à ses côtés, et qu’il a célébré.»



Milan laisse la Juve en vie pour la Ligue des Champions

En Italie, si on connaît le champion, l’Inter, rien n’est encore joué pour les qualifications à la Ligue des Champions. Et l’AC Milan avait une sacrée occasion de retrouver la Coupe aux grandes oreilles la saison prochaine et ainsi mettre fin aux espoirs de la Juve. Mais il fallait battre Cagliari, dimanche soir. Chose que les Rossoneri n’ont pas su faire avec un triste match nul (0-0). Pour La Gazzetta dello Sport, ce sera le «grand frisson» jusqu’au bout pour Milan. «Il faudra battre l’Atalanta car la Juve est prête pour le dépassement.» Pour Tuttosport, «la Juve peut y croire avec ce coup de frein du Milan !» «Les Lombards sont maintenant sur la sellette pour se qualifier en C1 : les Bianconeri chercheront le grand tournant à Bologne», résume le quotidien turinois. Enfin, pour le Corriere dello Sport, la Juve n’en demandait pas tant, c’est un véritable «coup de main» que lui a offert Milan. Là aussi, ce sera serré jusqu’au bout !. n

Articles similaires