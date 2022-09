En Espagne, la presse revenait sur le choc de la soirée d’hier, le Barça qui affrontait le Bayern Munich. Et c’est « la peine » qui dominait hier matin dans la presse espagnole. Les hommes de Xavi ont perdu (2-0) mais ils n’ont pas été ridicules, bien au contraire. C’est justement ce que résume Sport, dans son édition du jour. « Un bon Barça » qui a dominé en première période mais cela n’a pas été suffisant pour faire tomber le grand Bayern qui a remis les choses au clair en deuxième période. La belle prestation des Catalans n’aura pas suffi à mettre fin à la malédiction du Barça contre le Bayern. Mais le son est un peu différent en couverture de Mundo Deportivo, qui déplore aussi la défaite, mais qui trouve que le Barça a gardé « la tête haute » face au club allemand. Le quotidien catalan relève notamment un penalty qui aurait dû être sifflé sur Ousmane Dembélé. Un cocktail qui a de quoi donner des regrets, et c’est le cas pour Xavi. « Quand tu rates trop d’occasions, tu le paies. Nous avons été meilleurs que le Bayern, c’était un jour pour gagner, on a eu 6 ou 7 très grosses occasions. Eux, ils ne ratent pas, c’est ça la différence », a affirmé le coach à l’issue du match.



« Toujours la même histoire » pour l’OM !

En France, la défaite de l’Olympique de Marseille (0-1) contre l’Eintracht Francfort, en Ligue des Champions fait réagir. Les Phocéens n’ont jamais vraiment réussi à prendre le dessus sur leur adversaire du soir. C’est déjà un OM « à bout de souffle » pour La Provence. Il faut dire qu’après un deuxième match de C1, les Marseillais affichent toujours un zéro au compteur des points.

Et pour le journal local, ce sont déjà « les chances de qualification qui s’éloignent », après cette deuxième défaite de suite. Les hommes d’Igor Tudor font également la Une de L’Équipe. C’est « toujours la même histoire » pour le journal qui rappelle une statistique terrible pour l’OM. Il s’agit de la 16e défaite en 17 matches de Champions League pour les Marseillais.

Matip porte Liverpool !

Du côté de l’Angleterre, Liverpool a lavé l’affront après la déroute contre le Napoli. Les Reds recevaient l’Ajax et se sont imposés 2 buts à 1, non sans difficulté. Il a fallu attendre la 89e minute pour voir la victoire arriver, grâce à un but de Joël Matip. « Une mission de sauvetage réussie », comme le rapporte The Guardian hier matin. Le défenseur de Liverpool fait aussi les gros titres du Sun où il est mis à l’honneur. Pareil en couverture du Daily Mirror, qui fait dans le jeu de mot et titre « Matip top ». Le défenseur fait la Une de tous les tabloïds outre-Manche, lui qui est considéré comme le grand sauveur des Reds !

