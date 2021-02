La crise à l’OM continue de faire les gros titres, Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans l’histoire et l’Angleterre se régale du carton de Manchester United, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

On commence cette revue de presse en France où la tension est montée encore un peu plus d’un cran hier à l’Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a posé sa démission de son poste d’entraîneur du club.

Et cela a eu l’effet d’une onde de choc dans la citée phocéenne. Pour le journal local La Provence, c’est «l’apocalypse OM.» «Alors que l’équipe se rend ce soir à Lens (21h) Villas-Boas a présenté sa démission hier… avant d’être mis à pied.

Le président Eyraud, ciblé par les supporters et plus que jamais esseulé, peut-il encore rester ? Que fait McCourt ?» Autant de questions qui alimentent les débats et font craindre le pire pour la saison de l’OM. Pour L’Équipe, c’est : «sauve qui peut !» Le quotidien sportif ne mâche pas ses mots et estime que «le club est en perdition.» Après les graves événements du week-end avec les supporters, la démission de Villas-Boas «a ajouté une crise dans la crise.»

Dans ses pages intérieures, Le Progrès estime que c’est «en bande désorganisée.» «Le club s’enfonce un peu plus dans la crise», juge le média. Le constat est implacable ce matin, rien ne va plus à l’OM !



CR7, légende du foot !

En Italie, il y en a un qui n’en finit plus de battre des records, c’est évidemment Cristiano Ronaldo ! En Coupe d’Italie, le Portugais a permis à la Juventus de s’imposer 2 buts à 1 contre l’Inter avec un nouveau doublé. Forcément, le quintuple Ballon d’or fait la couverture de Tuttosport qui estime que : «CR7, c’est le plaisir de la Juve.» «Les Bianconeri réservent la finale de la Coupe d’Italie et retrouvent un CR7 létal», affirme le journal.

Pour le Corriere dello Sport, c’est «L’hypothèque de Cristiano.» Alors que pour La Gazzetta dello Sport, c’est la «revanche de CR7.» Alors que l’Inter avait corrigé la Juve en championnat (2-0), les hommes de Pirlo, se sont vengés grâce à «un Ronaldo des grands soirs», écrit le journal au papier rose. L’ancien du Real Madrid fait d’ailleurs la Une de Marca ce matin qui met en avant ses 763 buts et un record mondial ! Après son doublé, Ronaldo dépasse Pelé et Josef Bican pour devenir le meilleur buteur de l’histoire.

«United est déchaîné»

En Angleterre, se jouait hier soir la 22e journée de Premier League. Et le carton de la soirée est pour Manchester United. Les Red Devils ont cartonné Southampton 9 à 0 ! Une sacrée performance qui fait les gros titres de la presse locale ce matin. Pour The Times, «United se déchaîne dans une raclée 9-0.» Dans le même temps, Arsenal s’est incliné (2-1) face à Wolverhampton et c’est David Luiz qui est pointé du doigt. Le Brésilien s’est rendu coupable d’un nouveau carton rouge qui a pénalisé son équipe. Mais la presse anglaise rend surtout hommage à la prestation énorme des Red Devils.

Même si les Saints étaient réduits à 9, après deux cartons rouge, le Daily Mirror estime que United est «entré dans l’histoire», avec huit buteurs différents dans un même match. D’ailleurs, c’est la plus large victoire du club depuis 1995. Pour le Manchester Evening News, les Red Devils sont «impitoyables.» De son côté, le Daily Express met en avant la «chasse à l’homme» entre les deux Manchester puisque City joue ce soir contre Burnley et a l’occasion de prendre un peu plus le large en tête du championnat.

