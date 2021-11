Une nouvelle désillusion pour les supporters de Manchester United. Deux semaines après l’humiliation face à Liverpool, les Red Devils ont pris une nouvelle leçon, cette fois-ci dans le derby face à Manchester City (0-2). «Des mondes à part», résume le Manchester Evening News.

Le Daily Mirror remue le couteau dans la plaie avec un titre qui ne devrait pas plaire aux supporters des Red Devils : «homme contre garçon». L’entraîneur en prend aussi pour son grade : «Ole brisé», écrit le Sunday Express alors que le Sun demande tout simplement la tête d’Ole Gunnar Solskjær. Jusqu’à quand peut tenir «Baby-face killer» ?

Neymar met fin à 6 mois de disette

Le PSG s’est fait peur samedi, mais a ramené les 3 points de son déplacement sur la pelouse de Bordeaux (2-3). Neymar a été le grand artisan de cette victoire avec un doublé. «Neymar éclaire le PSG», écrit L’Equipe. Même son de cloche pour Le Parisien, «on a retrouvé Neymar», se réjouit le quotidien régional.

Le Brésilien, touché par le décès de son amie la chanteuse brésilienne Marilia Mendonça dans un crash d’avion, a mis fin à une disette de 6 mois. En effet, il n’avait plus marqué avec le PSG hors penalty depuis le 1er mai dernier et son but contre Lens. C’était lors de la 35ème journée de Ligue 1, soit une éternité.

Xavi a du pain sur la planche

Le FC Barcelone est une bête blessée et ça se voit. Alors qu’ils menaient 3-0 à la pause, les Blaugranas se sont fait remonter par le Celta de Vigo qui a arraché l’égalisation dans les ultimes secondes samedi (3-3). Sport souhaite la «bienvenue» à Xavi mais le prévient : «tu as beaucoup de travail». L’ancien milieu emblématique du Barça a atterri à Barcelone avec sa famille et son staff technique et la seule chose qu’on puisse lui souhaiter, c’est du courage pour redresser l’équipe !

