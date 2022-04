De Paris Jacky NAIDJA avec Inès ILIANA

Dans toute cette effervescence et l’ambiance qui prévaut chaque année en vue du Festival de Cannes, la sélection officielle de cette 75e édition a été dévoilée, jeudi 14 mai, comme à son habitude au cinéma UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris.

Une édition qui sera marquée, particulièrement, par le retour des frères Dardenne en compétition avec leur dernier film «Tori Lokita» ainsi qu’«Armaggedon Time», le film impressionnant de James Gray. Mais aussi et surtout par la présence de Kirill Serebrennikov avec son film en compétition «La femme de Tchailovski». Le réalisateur russe étant toujours en exil actuellement à Berlin. Sans oublier pour autant un autre film hors compétition très attendu «Top Gun Marevick» avec Tom Cruise qui sera présent lui aussi sur la Croisette. Et enfin, dans Cannes Première, le film «Nos frangins» de Rachid Bouchareb, célèbre et talentueux cinéaste franco-algérien, lui aussi annoncé au festival.

Pierre Lescure, le président du festival, et Thierry Frémaux, son délégué général, ont dévoilé, au cours de cette traditionnelle conférence de presse du festival, devant quelque 3 500 accrédités, la liste des films qui concourent à cette édition. Une sélection officielle très attendue, ambitieuse et prometteuse, préparée avec grand soin pour des films en compétition et hors compétition de très haute qualité avec des réalisateurs de grande envergure pour les accompagner.

On sait déjà que Pierre Lescure a annoncé son départ du festival, laissant place à celle qui a été élue, Iris Knobloch, qui prendra ses fonctions dès juillet prochain. Autre annonce remarquable, celle de France Télévisions qui devient le principal sponsor et partenaire du festival accompagnée par Brut et Tik Tok. Fini donc avec les inquiétudes de ces deux dernières années traversées par le festival dans les difficultés de la pandémie. Et place au cinéma avec ce retour «normal» et en force du festival sur la Croisette pour un anniversaire exceptionnel de ses 75 ans, que les cinéphiles du monde entier sont prêts à accueillir à Cannes déjà en fête avec une bonne reprise des entrées en salles. Et comme l’a souligné Thierry Frémaux, «la sélection officielle ne changera jamais l’art du cinéma». Il continuera toujours de faire vivre les films. La composition du Jury et de sa présidence sont encore attendues dans les prochains jours.



6 films hors compétition

«Z comme Michel Hazanavicius», «Top Gun Maranevik» de Joseph Kolus, «Elvis» de Baz Luhrman, «Novembre» de Cédric Gimenez, «Mascarade» de Nicolas Bedos, «Sick of myself».



15 films pour la sélection Un certain regard

«Les Pires» de Lise Akoka et Romane Guéret, «Burning days» d’Ermin Alper, «Métronome» d’Alexandru Belc, «Retour à Séoul» de D’aryen Chinois, «Sick of myself» de Kristoffer Borghi, «Untiled Pine Ridge Project» de Riley Keough et Gina Gammel, «Corsage» de Marie Kreutzer, «Bachennya Metelyka» de Maksim Nakonechnyl, «Kubite land» de Hlynur Palmason, «Rodéo» de Lola Quivoron, «Joyland» de Saim Sadiq, «The Silent Twins» de Aguieszka Smoczynska, «The Stranger» de Thomas Wright.



4 films en sélection Cannes Première

«Nos frangins» Rachid Bouchareb, «Esterno Notte» de Marco Bellochio, «Dodo» de

Panos Koutras, «Irma Vep» d’ Olivier Assayas.



3 films en séances spéciales

«The National Historique of Destruction» de Sergei Loznitsa, «Troubles in Mind» d’Etan Coen,»All that Breattres» de Shannak Sem



3 films en séance de minuit

«Hunt» de Jung Jae, «Fumer fait tousser» de Quentin Dupieux, «Moonnage Daydream» de Shannak S’en. n

