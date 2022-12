Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a supervisé, hier dimanche à Alger, le lancement de la révision périodique des listes électorales. S’enquérant des conditions de l’opération depuis la mairie d’Alger centre, M. Charfi a indiqué dans une déclaration à la presse que la révision «se déroule dans des conditions d’organisation stricte et une présence efficace de l’ensemble des intervenants».

Il a appelé à cette occasion les citoyens à recourir à l’inscription électronique, possible via le site web de l’Autorité, saluant le rôle de la société civile, désormais dotée d’une institution constitutionnelle chargée de promouvoir ses actions. L’ANIE avait invité les citoyens non inscrits sur les listes électorales et ayant atteint 18 ans révolus le 31 décembre 2022, à s’inscrire à partir de dimanche prochain au niveau de la commission communale de révision des listes électorales placée sous son autorité, et ce, jusqu’au 14 décembre courant. Les citoyens peuvent «s’inscrire via la plateforme électronique de l’ANIE ‘https://services.ina-elections.dz/register», a relevé l’ANIE, notant que les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales sont ouverts de 09h00 à 16h30, hormis les vendredis. Les citoyens résidant à l’étranger doivent se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription conformément aux mêmes modalités. <

