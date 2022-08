Le projet de loi portant «rassemblement» pour le «renforcement de l’unité nationale» a été, une nouvelle fois, à l’ordre du jour de la dernière réunion, avant-hier, du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ce dernier a ainsi ordonné la révision de la première mouture du texte en «limitant la catégorie des bénéficiaires au reste des personnes qui se sont rendues après l’expiration des délais de la loi sur la concorde civile».

«Concernant le projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale, le Président de la République a ordonné la révision de ce projet de loi en limitant la catégorie des bénéficiaires au reste des personnes qui se sont rendues après l’expiration des délais de la loi sur la concorde civile» a précisé le communiqué du Conseil des ministre.

La modification ainsi suggérée équivaut manifestement à l’élargissement des dispositions portant concorde civile et l’intégration des anciens de l’ex-FIS qui n’y ont pas souscrit à temps et qui sont restés à l’étranger en état de fuite, selon la loi en vigueur.

Au-delà de ce que cela peut impliquer du point de vue juridique et judiciaire, nul doute qu’il s’agit, politiquement, d’une extension de la loi sur la Concorde civile, avec l’objectif, selon toute vraisemblance, d’aller au bout de la démarche officielle portant «rassemblement».

Cette démarche de «rassemblement» a été lancée début mai, via une dépêche de l’agence officielle, qui n’avait pas manqué de susciter diverses interrogations quant aux objectifs et aux parties prenantes à cette nouvelle offre politique des autorités.

Ce n’est que deux semaines plus tard que les choses se sont éclaircies quand le président Tebboune a évoqué le sujet lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté algérienne, en marge de sa visite en Turquie à l’invitation de son homologue turc.

Le président de la République a indiqué, à cette occasion, qu’il aura dans «les semaines à venir une rencontre inclusive avec les partis politiques» dans le cadre de cette initiative de rassemblement, qu’il a qualifiée d’ailleurs «de nécessaire» pour la création «d’un front interne soudé». Jeudi 21 juillet, les services du Premier ministère ont indiqué que le gouvernement a examiné un avant-projet de loi portant «mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale» présenté par le ministre de la Justice. Cet avant-projet de loi «tient compte de l’expérience nationale lors des différentes étapes de la réconciliation nationale qu’a connue notre pays, à commencer par les mesures de clémence, de concorde civile et jusqu’à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale», a précisé la même source.

Le projet de texte propose aussi, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale, de «renouveler les valeurs de tolérance et de privilégier l’approche du dialogue national en incarnant ainsi une initiative visant à ouvrir de nouveaux horizons à la réconciliation nationale», selon les services du Premier ministère, lesquels ont souligné que le projet de loi en question sera examiné lors d’un prochain Conseil des ministres (celui d’avant-hier 28 août, NDLR).

Le passage à la phase d’élaboration des textes sur lesquels reposera l’initiative du chef de l’Etat fait suite à l’annonce, faite le 4 juillet, et portant sur des mesures de grâce présidentielle «exceptionnelles» au profit de deux catégories.

La première catégorie concerne les détenus condamnés définitivement à une peine capitale, en ce sens que 14 prisonniers bénéficient, en vertu de cette mesure, d’une commutation de la peine capitale par la réclusion à temps de 20 ans.

La deuxième catégorie concerne les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité pour des crimes de droit commun, autres que les meurtres et les homicides, en ce sens que 27 détenus bénéficient, en vertu de cette mesure, d’une commutation de la peine de réclusion à perpétuité par la réclusion à temps de 20 ans.

«… Dans le cadre des mesures prises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les consultations avec les représentants des partis politiques et de la société civile, une loi spéciale est actuellement en cours d’élaboration au profit des détenus condamnés définitivement et ce, en prolongement des lois sur la Rahma et la concorde civile», lit-on dans le communiqué rendu public la veille de la célébration des 60 ans d’Indépendance.

Il faut rappeler à ce propos que la Concorde civile est une loi qui a été soumise par le président Bouteflika et qui a été adoptée le 8 juillet 1999. Cette loi visait à réintégrer dans la vie civile ceux qui ont manifesté leur volonté de renoncer à la violence armée et à amnistier ceux qui ont été impliqués dans les réseaux de soutien aux groupes terroristes durant la tragédie nationale de la décennie noire.

Le projet de loi pour «la Concorde civile» a été plébiscité par voie référendaire à 90% de votants, le 16 septembre 1999. Le 15 août 2005, Bouteflika annonce un nouveau référendum sur la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale» six ans après l’adoption de la loi sur la «Concorde civile» qui prévoyait l’abandon définitif des poursuites judiciaires contre les islamistes qui déposeraient les armes et qui sont non coupables de crimes de sang, de viols et d’attentats à l’explosif dans les lieux publics.

Plus de quinze ans plus tard, c’est un nouveau traitement juridique qui est proposé à ce dossier impliquant les partisans de du FIS-dissout, mais dont certains militants continuent d’activer notamment sur la Toile et à partir de capitales étrangères au nom du mouvement Rachad, classé, depuis mai 2021, sur la liste des organisations terroristes. Par ailleurs, le Conseil des ministres d’avant-hier s’est penché sur la prévention contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Le Président Tebboune a mis en avant, à ce sujet, «l’importance et le rôle de cette loi dans la lutte contre le phénomène de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et la corruption», insistant sur «l’application et le respect de toutes les procédures et les jugements dans la confiscation». <