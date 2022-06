Deux syndicats se sont retirés de la Commission mixte chargée de la révision du statut particulier des travailleurs de l’Education nationale. Il s’agit du Conseil national autonome des directeurs de l’enseignement moyen (Cnadem) et du Conseil des lycées d’Algérie (CLA), qui dénoncent « l’atermoiement et la tergiversation» de la tutelle qui ne leur a pas présenté son avant-projet de statut particulier. Ces deux syndicats emboitent ainsi le pas au Cnapeste qui a fait part au ministère de son intention de ne pas prendre part aux réunions de travail consacrées au statut particulier

Les directeurs de l’enseignement moyen et enseignants des lycées ont fait part de leur « colère et consternation» contre la tutelle qui n’a pas pris en charge les revendications socioprofessionnelles des syndicats du secteur, notamment la révision du statut particulier. Ces deux syndicats reprochent à la tutelle de ne pas présenter la première mouture élaborée par la commission technique qui a recueilli les propositions du partenaire social et travaillé sur le projet pendant de longs mois.

Le Cnadem, qui a tenu son conseil national le 21 juin dernier, a ainsi décidé de se retirer de la commission mixte qui a entamé son travail en avril dernier, et poursuit ses réunions. « Le Cnadem a décidé de se retirer de la commission mixte en raison de son atermoiement à présenter la mouture de l’avant-projet de statut particulier», écrit le syndicat dans un communiqué rendu public, mettant en garde de ne pas prendre en compte ses propositions en ce qui concerne leur corporation, en particulier, le classement.

Le Cnadem n’est pas le seul à faire défection, puisque le Cla a également décidé, à l’issue de son conseil national tenu à Djelfa le 20 juin dernier, de se retirer de ladite commission mixte. Ce syndicat indique qu’il n’est pas prêt à revivre le même scénario de 2015, lorsque 52 réunions de travail n’ont pas porté fruit. Selon le président de l’Organisation nationale des professeurs de l’éducation, Boudjemâa Chihoub, la commission mixte prévoit de soumettre le projet de loi à la direction générale de la Fonction publique en octobre prochain.

Sur un autre volet, le Cla et le Cnadem exigent d’améliorer le pouvoir d’achat et de réviser la prime de zone actuellement, calculée sur la base du barème des rémunérations de 1989 suivant la classification administrative des zones du Sud.

De plus, les directeurs des collèges ont fait part de leur « refus» de se charger de la vente du livre scolaire, tout en exigent de consacrer une indemnité pour la distribution du quota destiné aux élèves nécessiteux et ceux dont les parents sont affiliés au secteur et qui bénéficient d’une distribution gratuite, sachant qu’il a été décidé la consécration, à partir de la prochaine année scolaire, d’une prime forfaitaire en faveur des encadreurs de l’opération de vente de livres scolaires au niveau des établissements éducatifs. Le Cnadem réclame, par ailleurs, la révision du guide de gestion des des examens officiels, et dénonce les restrictions et pressions exercées sur les directeurs.

De son côté, le Cla réclame la réforme de l’enseignement secondaire, la création d’un Haut conseil de l’éducation et de réactiver la fiche de synthèse pour mettre fin aux absences des élèves. Les deux syndicats, qui réitèrent leur « attachement» à leur plateforme de revendications, demandent à leurs adhérents de se tenir prêts pour d’éventuelles actions de protestation à la rentrée scolaire en cas de non-satisfaction de leurs doléances.



PLAIDOYER POUR L’ORGANISATION D’UN CONOURS DE RERUTEMENT SUR TITRE



Bien que les pouvoirs publics n’aient pas encore tranché la question, les acteurs sociaux estiment que la prochaine rentrée connaîtra le retour à l’organisation scolaire normale ; soit la non-reconduction des plans exceptionnels imposés par la situation sanitaire liée à la crise sanitaire.

Dans ce cadre, les syndicats demandent du ministère de tutelle d’assurer tous les moyens humains et matériels nécessaires à même de garantir la réussite de la prochaine rentrée, notamment, l’encadrement pédagogique, les structures, les équipements…

Les syndicats enseignants craignent de se retrouver avec des classes surchargées, si les autorités compétentes décident d’un retour à l’organisation scolaire normale, sans l’ouverture de postes budgétaires pour le recrutement des enseignants. Certaines formations syndicales ont demandé de réviser les programmes d’enseignement et de plafonner le nombre d’élèves par classes pour éviter la surcharge des classes, considérée comme un « obstacle» à l’assimilation des élèves.

Le Cla a, en effet, appelé dans un communiqué public, d’ouvrir des postes budgétaires et de valoriser l’expérience des enseignants contractuels qui demandent une intégration directe sans devoir passer par un concours de recrutement.