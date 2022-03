C’est un réaménagement de fond en comble que doit subir le Code de commerce du fait de son obsolescence car datant de plusieurs décennies. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, ajoutant que son département s’attelait à l’actualisation des dispositions dudit Code en vigueur depuis 1975.

PAR INES DALI

Le ministre, qui s’exprimait lundi à l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière consacrée aux réponses aux préoccupations des députés concernant le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce, a précisé que ce texte «qui n’a pas été amendé depuis 1975 fera l’objet d’une modification profonde».

Nombreux sont les opérateurs et les experts en économie à avoir plaidé pour la révision du Code de commerce depuis des années, de même que de nombreuses promesses avaient été avancées sans que cela ait pu aboutir. Il y a donc urgence à adapter et mettre à jour une réglementation qui ne peut plus répondre au monde économique actuel, celui-ci ayant subi de nombreuses mutations dont l’avènement des nouvelles technologies, entre autres. Dans ce contexte, le ministre a indiqué que l’exposé qu’il a présenté devant les députés n’a porté que sur la nature juridique des start-up et que les aspects liés à la détermination de leur capital et de leur mode de prise de décisions sont définis dans les statuts. Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre de «la poursuite d’adaptation du système commercial à l’évolution du commerce, afin de permettre aux jeunes porteurs de monter leurs propres entreprises et les impliquer dans le développement socioéconomique du pays», a expliqué M. Tabi. Il a ajouté que ce projet de loi a pour but également «d’adapter le Code de commerce aux réformes que connait l’économie nationale, encourager les compétences, notamment les jeunes, et créer une économie diversifiée, créatrice de richesses», soulignant qu’il existe une différence entre une start-up et une petite et moyenne entreprise (PME).

Les start-up étant des entités relativement nouvelles, il est devenu plus qu’une nécessité d’adapter le Code du commerce aux mutations en cours. «La start-up est liée à l’innovation et peut être créée par une ou plusieurs personnes, tandis que la PME peut concerner n’importe quel projet et être créée par 9 personnes au plus», a expliqué le ministre. Le nouveau texte propose, ainsi, la mise en place d’un nouveau mode de sociétés commerciales, dites «sociétés par actions simplifiées» dans le cadre de la promotion des start-up. Ce type de sociétés vise à «booster le domaine des start-up, lever les contraintes auxquelles se heurte l’opération de leur financement et adapter leur organisation et fonctionnement», a-t-il précisé.



Plus de flexibilité pour les start-up

Dans leurs interventions, les députés ont relevé plusieurs insuffisances, notamment la non-définition du montant minimum ou maximum du capital des associés pour la création d’une entreprise ou d’une «société par action simplifiée» dans le cadre des startups. Ce à quoi le ministre a répondu en indiquant que la «société par actions simplifiée» est «une société de personnes et de capital, laquelle peut être créée sans restriction du nombre minimum d’associés et de capital». Elle peut également être créée par «une personne physique ou plusieurs personnes physiques ou morales qui n’assument pas des pertes, sauf dans la limite de leurs actions». Cette société peut comprendre une personne, et dans ce cas, on portera le nom de «société unipersonnelle par actions simplifiées».

Les membres de l’APN ont également soulevé la question de la possibilité d’entrée en Bourse des start-up, mais il apparaît que ce genre d’opérations n’est pas envisagé. Dans sa réponse, M. Tabi a estimé que c’était difficile et que seules les sociétés fortes peuvent le faire. «Le capital de la société doit être égal ou supérieur à 500 millions de centimes et, actuellement, seules 5 ou 6 sociétés remplissent ce critère», a-t-il dit. Le nouveau texte prévoit donc une nouvelle forme d’entreprises commerciales dans le cadre de la promotion des start-up pour «insuffler une nouvelle dynamique et lever les obstacles sur l’opération de financement en plus des modalités d’organisation et de fonctionnement», selon le membre du gouvernement, qui a précisé que la flexibilité de ce type de sociétés consiste en les facilitations accordées aux actionnaires quant au choix des règles de son organisation et de son fonctionnement. Le projet définit également certaines décisions à prendre collectivement. Il s’agit des prérogatives de l’assemblée générale ordinaire (AGO) et exceptionnelle pour les entreprises actionnaires en ce qui concerne «l’augmentation, la consommation et la réduction du capital en plus de l’intégration, la séparation et la dissolution de l’entreprise ainsi que sa transformation en une autre forme et la désignation des commissaires aux comptes annuels et de bénéfices», selon les précisions données auparavant à la commission juridique de l’APN concernant la «société par action simplifiée». Dans le cadre de la poursuite des réformes économiques, le gouvernement a examiné, le 16 mars, un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 04-08 du 14 août 2004 portant exercice des activités commerciales.

«Ce projet de loi s’inscrit principalement dans le cadre des réformes économiques actuellement engagées par les pouvoirs publics et vise essentiellement à faciliter l’exercice de l’acte commercial à travers la mise en œuvre du dispositif de création en ligne de l’entreprise par le biais du portail électronique créé à cet effet et sur la base d’un formulaire unique», selon le communiqué du Premier ministère. n