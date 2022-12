Par MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale procédera à la révision des programmes, en prenant le temps qu’il faudra.

Lors d’une séance plénière de l’APN, consacrée aux questions-réponses, un député avait plaidé pour la révision du programme d’enseignement et s’est interrogé sur le rendement et la qualité de l’enseignement de l’école publique.

Le ministre a ainsi indiqué qu’il sera procédé à une révision intégrale des programmes d’enseignement avec la participation d’experts et de spécialistes et toutes les parties concernées, de manière à renforcer les constantes de l’identité nationale. Il a expliqué que le ministère «consacrera le temps qu’il faudra à cette question».

Le ministère a installé en novembre 2021 le Conseil national des programmes (CNP) pour émettre des avis et faire des propositions sur toute question relative aux programmes éducatifs, à partir de leur conception et leur élaboration jusqu’à leur évaluation. Le CNP est chargé de contribuer à la mise en œuvre des programmes et de leur suivi sur le terrain, outre toutes les questions relatives aux horaires et aux moyens pédagogiques et veiller à ce que les préoccupations pédagogiques intéressant les hautes autorités du pays se concrétisent sur le terrain. Un mois plus tard, la tutelle a installé un président de la Commission nationale des programmes, auquel elle a remis une feuille de route pour entamer le travail. Le ministre a répondu aussi aux préoccupations liées au manque d’infrastructure et a indiqué que la construction des écoles se fait en fonction des priorités et des besoins.

A propos de la numérisation, le ministère a enregistré le téléchargement d’un demi-million d’exemplaires du manuel scolaire par les parents d’élèves sur les tablettes électroniques. Il a rappelé par la même occasion l’équipement de 1 629 établissements éducatifs en tablettes électroniques dans le cadre des mesures prises par le secteur au titre de la présente saison scolaire, estimant que le téléchargement d’autant d’exemplaires du manuel scolaire sur les tablettes électroniques est de nature à appuyer les efforts de l’Etat en termes d’équipement des écoles en tablettes numériques.

Le ministère s’attelle, actuellement, en coopération avec l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD), «à préparer des leçons numériques pour leur utilisation au moment opportun».

Articles similaires