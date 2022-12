L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé, mardi, les citoyens de la possibilité de procéder à l’inscription préliminaire, dans le cadre de la révision périodique des listes électorales, en ligne sur les listes électorales communales via son site web officiel. Les citoyens, rappelle la même source, peuvent accéder au site web de l’ANIE via le lien «https://services.ina-elections.dz/register’’, pour s’inscrire sur les listes électorales communales dans le cadre de la révision périodique des listes électorales, lancée dimanche dernier et s’étalera jusqu’au 14 décembre. Les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales sont ouverts de 09:00 à 16:30, hormis les vendredis, a noté l’ANIE. Quant aux citoyens résidents à l’étranger, ‘’ils doivent se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription conformément aux mêmes modalités’’, a ajouté de même source. S’agissant des citoyens qui auront 18 ans révolus le 31 décembre 2022, ils sont invités à s’inscrire à la commune de leur résidence, auprès de la commission communale de révision des listes électorales placée sous l’autorité de l’ANIE, a précisé le communiqué de l’ANIE. Quant aux électeurs et électrices ayant changé le lieu de résidence, «ils doivent se rapprocher de la commission communale de révision des listes électorales au niveau de leur nouvelle résidence pour s’inscrire, munis d’une pièce d’identité et d’une attestation de résidence.

