Les chamboulements que traverse le marché gazier depuis quelques semaines, et la nouvelle cartographie géostratégiques qui en résulte, s’avèrent de plus en plus favorables à Sonatrach en sa qualité de fournisseur de cette matière énergétique qui fait courir de nombreux pays, notamment européens, en quête d’alternatives au gaz russe.

Par Feriel Nourine

Parmi les pistes supervisées, l’Algérie, en effet, figure en position privilégiée sur la liste de l’Union européenne relative aux pays pouvant aider les Vingt-sept à surmonter la crise du gaz à laquelle ils font face, avec le risque d’une pénurie durant l’hiver prochain.

En plus de voir ses exportations augmenter en volumes vers certains de ses clients, et provoquer des accords d’investissement en ce sens, auxquels participent des partenaires étrangers, Sonatrach est en train d’enregistrer de fortes augmentations de ses recettes gazières, à la faveur de prix qui explosent depuis le début de la guerre en Ukraine.

Certes, ces prix avaient déjà entamé leur hausse en 2021, mais le passage au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, en février dernier, n’a pas tardé à porter le kilowattheure vers des hauts inédits, lui faisant atteindre quinze fois son tarif d’avant la crise.

Une conjoncture que Sonatrach n’a pas manqué d’exploiter, convaincue par une série de paramètres que la tendance haussière va durer encore quelques années, sous l’impact d’une guerre qui ne laisse transparaître aucun signe d’apaisement, ni de retour du marché gazier à sa configuration d’avant la guerre.

Il y a près de deux mois, Sonatrach a annoncé un plan de révision à la hausse de ses tarifs à ses principaux clients. Pour se faire, les responsables de la compagnie nationale d’hydrocarbures s’appuient sur les clauses contenues dans les contrats à long terme de livraisons gazières conclus avec ces principaux acheteurs de gaz algérien, garantissant un mécanisme de concertation continu entre l’acheteur et le vendeur, permettant de trouver un équilibre juste entre les deux parties.

Si la révision des prix du gaz exporté vers l’Espagne avait été évoquée dès le printemps dernier, sous l’effet de la crise entre Alger et Madrid par le revirement de chef du gouvernement espagnol dans la question du Sahara occidental, la même opération avec d’autres clients allait être annoncée par Sonatrach en juillet dernier.

«La révision des prix du gaz exporté par l’Algérie se fait avec l’ensemble de ses partenaires au vu de l’augmentation des prix mondiaux du gaz», avait alors indiqué le Pdg du groupe, Toufik Hekkar.

Outre l’accord récemment acté avec le Groupe italien ENI, «d’autres accords sont en cours de négociation avec deux partenaires, d’autant que lors du dernier trimestre, les prix du gaz ont augmenté sur le marché Spot», avait expliqué M. Hekkar, précisant que «la révision des prix se fait avec l’ensemble des partenaires de Sonatrach sans tenir compte de la nature du partenaire».

Ces négociations sont «très avancées», avait ajouté le même responsable. Ce qui sera confirmé quelques jours plus tard avec Engie, à travers un communiqué de Sonatrach annonçant que les deux groupes algériens et français ont convenu de «définir le prix de vente contractuel applicable sur une période de trois (03) ans, allant jusqu’à 2024, pour prendre en compte les conditions de marché».

Lors de la récente visite du Président français, Emmanuel Macron, en Algérie, Sonatrach et Engie, se sont mis d’accord pour une augmentation de 50% des exportations de gaz algérien vers la France, a rapporté la presse française.

Ce qui signifie que malgré l’augmentation des prix sur laquelle portent les négociations, les partenaires préfèrent assurer au maximum leurs approvisionnements en guise prévention d’un hiver rude que les restrictions des livraisons russes sont en train de faire redouter en Europe.

Ce qui ne semble pas être le cas chez Naturgy qui semble vouloir temporiser, alors que ses négociations avec Sonatrach ont débuté en octobre 2021, concernant la période 2022-2024 d’un contrat qui s’étale jusqu’en 2030. Le groupe espagnol a fini par accepter les nouveaux prix imposés par Sonatrach dans le cadre de la révision dudit contrat, mais revendique une application de ces prix sur deux années au lieu de trois années.

«Dans la négociation en cours, Naturgy a accepté la péréquation du prix du gaz qu’elle achète à Sonatrach, avec effet rétroactif à partir d’octobre/novembre 2021», rapportait lundi le journal espagnol El Confidencial, citant de «hauts responsables algériens». Cependant, les négociations entre les deux parties sont en train de buter sur les délais. Naturgy a accepté le nouveau tarif prix pour une durée de 2 années seulement, alors que Sonatrach a fixé trois années à ce sujet, conformément au contrat à long termes qui la lie à Naturgy, explique la même source.

Ces négociations se poursuivent, mais en cas de non aboutissement, l’Espagne risque carrément l’arrêt de ses approvisionnements à partir de l’Algérie, comme l’avait prévenu Sonatrach il y quelques jours.

Une issue qui, si elle devait se produire, rajouterait une grosse dose d’angoisse à l’Espagne dans cette crise énergétique, alors que l’Algérie ne trouverait aucune peine à réorienter les gros volumes du Medgaz vers d’autres destinations qui n’attendent que ça. Dans une position encore plus renforcée. n