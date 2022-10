PAR NAZIM B.

La révision des codes communal et de wilaya a été à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue avant-hier, au cours de laquelle a été présenté l’avant-projet de loi de finances 2023.

En ce qui concerne les deux textes régissant la commune et la wilaya, le chef de l’Etat a donné des instructions au gouvernement Benabderrahmane, le sommant «de procéder, sans délai, à une révision approfondie» des deux codes en question.

Il s’agit, pour le premier magistrat du pays, de «permettre une meilleure performance et des prestations à la hauteur des attentes des citoyens, tout en définissant les responsabilités avec précision», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

M. Tebboune a, en effet, insisté sur l’impératif d’élaborer une «étude approfondie en prévision de la révision globale du système de fiscalité locale», une demande visiblement en droite ligne avec l’annonce faite le 24 septembre dernier à l’occasion de la rencontre Gouvernement-walis.

Le Président de la République avait annoncé, lors de cette réunion, la création d’une commission qui «s’attellera dans l’immédiat à la révision des codes communal et de wilaya en vue de renforcer davantage la décentralisation et créer des ressources de financement pour les collectivités locales». Le Président Tebboune avait précisé que cette commission, placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, est composée de représentants du Conseil de la nation, de l’Assemblée populaire nationale (APN), du ministère des Finances, ainsi que des représentants d’élus locaux.

Numériser tous les secteurs en 2023

Le Président Tebboune a instruit également le Gouvernement à l’effet de numériser tous les secteurs en 2023 en accélérant la digitalisation du secteur fiscal et des biens appartenant à des individus pour recenser la fortune, au lieu d’une politique fiscale ne ciblant que les petits fonctionnaires et les travailleurs.

«Concernant l’Impôt sur la fortune (ISF), le Président de la République a instruit le Gouvernement à l’effet de poursuivre la modernisation et la numérisation de tous les secteurs, pour que les indicateurs de fonctionnement et d’équipement soient précis et répondent aux exigences du développement national tout en assurant une numérisation totale de tous les secteurs en 2023», peut-on encore lire dans le communiqué du Conseil des ministres.

Il s’agit, selon la même source, d’accorder un «intérêt particulier à l’accélération de la digitalisation du secteur fiscal et des biens appartenant à des individus dans tous les domaines pour recenser la fortune, au lieu d’une politique fiscale ne ciblant que les petits fonctionnaires et les travailleurs» et d’enclencher une opération de «recensement minutieuse des potentialités financières et matérielles sous toutes leurs formes, sur le marché parallèle».

Le chef de l’Etat a instruit en outre le gouvernement à l’effet de lancer un plan national pour l’enregistrement de toutes les transactions commerciales sur un réseau électronique d’informations et de données auprès du secteur fiscal, selon le communiqué.

Le président de la République a ordonné également de créer des zones franches à Tindouf, Timiaouine, Tinzaouatine et Taleb Larbi, à même d’atteindre une flexibilité économique, et d’autoriser les opérateurs à exporter, dans le cadre du libre-échange, les produits non consommables fabriqués localement, à l’instar du plastique et dérivés, en fonction de la liste fixée par le ministère du Commerce et à exporter la surproduction industrielle nationale avec déclaration en douane, selon la même source. <

