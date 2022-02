PAR INES DALI

La rencontre du Syndicat national des magistrats (SNM), tenue avant-hier à Alger avec les juges du centre du pays, a été sanctionnée par des recommandations à travers lesquelles il réitère son attachement à «l’indépendance de la justice» qui, souligne-t-il, est «une revendication citoyenne».

Les deux-avants projets de loi controversés, portant statut de la magistrature et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui ont provoqué l’ire du SNM car n’ayant pris en considération leur apport consacrant l’objectif final qu’est «l’indépendance du pouvoir judiciaire», ont été largement débattus par les juges présents qui, dans leur ensemble, ont approuvé les résolutions finales. Ce n’est pas la première fois que le SNM exprime sa désapprobation quant aux moutures présentées à l’Assemblée populaire nationale (APN), dénonçant leur amputation d’articles qu’il juge «importants» et dont il fait de leur réintroduction son cheval de bataille.

C’est ainsi qu’il y a eu consensus des juges, après avoir pris connaissance de «l’avant-projet de loi portant statut de la magistrature» et celui de loi organique «relatif aux modalités d’élection des membres du CSM», que les textes en question «ne sont pas conformes aux acquis constitutionnels en matière de justice», dans la mesure où «des articles importants concernant la protection du juge et son indépendance ont été supprimés».

Des mesures que le SNM qualifie en complète «contradiction avec les promesses officielles» à travers lesquelles des assurances leur avaient été données pour «la concrétisation du travail effectué par les deux commissions ministérielles ayant élaboré les moutures des deux avant-projets de loi», peut-on lire dans le communiqué ayant sanctionné la rencontre et signé par le président du SNM. Issaâd Mabrouk a déclaré que le corps des magistrats compte sur les membres de la Chambre basse du Parlement pour rectifier la situation. C’est d’ailleurs l’objet de la deuxième recommandation.

Dans leur démarche de refus catégorique de laisser passer les textes dans leur version actuelle, les magistrats appellent «les députés à s’attacher à leurs prérogatives constitutionnelles en tant que pouvoir législatif pour introduire les amendements nécessaires aux deux avant-projets de loi, de manière à consacrer l‘indépendance effective du pouvoir judiciaire qui est une revendication populaire et non corporatiste». Affirmant ne pas vouloir préjuger sur ce qui pourrait être accompli par les membres de l’APN, Issaâd Mabrouk a noté, dans une déclaration à Reporters, avoir eu «des discussions franches et claires avec les membres de la Commission des affaires juridique de l’APN, ainsi qu’avec les chefs de groupes parlementaires».

Ne se contentant pas d’appeler les députés à apporter «les amendements nécessaires», le SNM a indiqué avoir confié à son bureau exécutif la mission d’en assurer le «suivi avec les parties concernées afin de rattraper les incohérences criantes dans les deux avant-projets de loi». Il a, également, instruit son bureau exécutif de prendre «toute mesure adéquate en coordination avec le conseil national du syndicat et son assemblée générale».

Le Syndicat des magistrats lance, en outre, un appel pour un large débat dans lequel il veut voir s’impliquer tous les pans de la société. Son appel est donc lancé à l’adresse des «partis politiques, associations de la société civile, organisations professionnelles et médias» d’ouvrir «un débat sérieux sur les deux textes de loi», considérant que la question de la justice et «ses répercussions sur la société» est l’affaire de tous.

Le SNM met, par ailleurs, en exergue qu’au-delà du fait que «l’indépendance de la justice nécessite une volonté politique et des lois, elle nécessite encore bien plus des juges capables de concrétiser cette indépendance judiciaire sur le terrain, en conformité avec les lois, loin de toute autre considération». C’est pourquoi, le SNM ne manque pas d’appeler «tous les magistrats de la République à être solidaires et unis» afin de dépasser cette «période importante et décisive» dans l’objectif de «consacrer une justice indépendante garantissant la sécurité juridique et judiciaire, comme stipulé dans le préambule de la Constitution».

Quoi qu’il en soit, le SNM ne compte pas lâcher prise si ses revendications ne sont pas satisfaites, car l’option de durcir le ton n’est pas écartée. Pour l’heure, il préfère, selon son président, attendre pour voir si les membres de la Chambre basse du Parlement apportent les amendements adéquats, de manière à ce que les versions des deux avant-projets de loi, dont la modification a été effectuée dans «des chambres noires qui ont vidé de son sens le contenu des textes et les propositions des deux commissions ministérielles», soient rectifiées pour les rendre conformes aux moutures initiales. Des moutures pour la confection desquelles les magistrats ont largement participé. <

Articles similaires